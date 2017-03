Oldtimer, Osterbrunnen und Mittelalterfest

Die Oldtimershow Prichsenstadt Classics mit Finanzminister Markus Söder als Schirmherr, ein historischer Handwerkermarkt zum Geburtstag von Kaiser Karl IV. und ein Festumzug am Festwochenende im Mai, ein zweitägiger Mittelaltermarkt mit Lagerleben, eine Traubensegnung am Karlsplatz – die ganze Stadt Prichsenstadt putzt sich in ihrem Jubiläumsjahr 650 Jahre Stadtrecht ordentlich heraus.

Viele Monate der Vorbereitung liegen hinter dem Vorbereitungsteam um Bürgermeister René Schlehr, der Tourismus-Beauftragten Simone Geißel und Ludwig Meder, der für das Festwochenende verantwortlich zeichnet. Die Broschüren sind ebenso gedruckt wie die Biografie von Kaiser Karl IV., Untersetzer mit dem Programm in Kurzform und der offizielle Briefbogen der Stadt. In einem Gespräch mit der Redaktion stellten Schlehr und Geißel das mit vielen Höhepunkten gespickte Festjahr vor.

Das startet am 29. und 30. April mit der elften Auflage der mittlerweile bundesweit bekannten Oldtimershow Prichsenstadt Classics. War noch im Vorjahr die Landtagspräsidentin Barbara Stamm die Schirmherrin, so sicherte sich die Stadt dieses Mal die Schirmherrschaft durch den bayerischen Heimat- und Finanzminister Markus Söder. „Der wird an der Abendveranstaltung am 29. April mit dabei sein. Showgast ist heuer der Mundart-Komödiant Otti Schmelzer“, so der Bürgermeister. Schon seit Wochen basteln Kinder und Eltern speziellen Osterschmuck, um am Ostersamstag, 15. April, den Karlsbrunnen zu schmücken.

Das Wochenende 20. und 21. Mai ist das eigentliche Festwochenende, das am Samstag mit einem historischen Handwerkermarkt in der Altstadt beginnt, bei freiem Eintritt. Unter anderem werden ein Scherenschleifer, der auch mitgebrachte Scheren schärft, ein Steinmetz, eine Flachs- und Wolle-Spinnerin, ein Bierbrauer und ein Schmied ihre Handwerke präsentieren. Gleich zweimal wird der Verein Alt Prichsenstadt Auszüge aus dem 20 Jahre alten Festspiel über die Verleihung der Stadtrechte spielen, mit Ludwig Meder als reitendem „Urkundenüberbringer“.

Am Sonntag wird ab 14 Uhr ein 40 Gruppen starker Festumzug einmal um die Stadtmauern und dann durch die Stadt bis zur Halle des TSV Prichsenstadt ziehen. Dort startet um 16 Uhr das Festprogramm mit Festrede, Ehrengästen und Aufführungen durch die Kindergarten- und Schulkinder. Die Kinder spielen eigene Interpretationen des Kinderbuches „Karlotta und die sieben Räuberväter“ von Ursel Scheffler, Handlungsort: Prixelstadt.

Auch das von den Winzern und Gastronomen veranstaltete Weinfest vom 9. bis 12. Juni und die Kerm vom 11. bis 14. August stehen unter einem historischen Motto. Eine herbstliche Wanderung zu historischen Rebsorten (23. September) und die Traubensegnung auf dem Karlsplatz (24. September) schließen sich an. Und am 30. September und 1. Oktober verschlägt es Prichsenstadt ins Mittelalter, zum Mittelaltermarkt mit Lagerleben und Vorführungen von Mittelalter-Gruppen. „Prichsenstadt leuchtet“ auch wieder am 11. November, ehe mit der Kinderweihnacht am 2. Dezember, einzigartig im Landkreis, das Festjahr zu Ende geht.