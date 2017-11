BIEBELRIED- vor 38 Minuten

Ohne gültige Fahrerlaubnis

Autobahnpolizisten erwischten am Sonntagnachmittag am Biebelrieder Kreuz einen Autofahrer, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der 25-jährige Mann aus dem Ruhrgebiet beteuerte gegenüber den Beamten, einen ausländischen Führerschein zu besitzen. Er hatte ihn aber nicht dabei. Recherchen ergaben, dass der junge Mann schon länger als ein halbes Jahr in der Bundesrepublik ist und sein Führerschein bereits von der Polizei in Nordrhein-Westfalen sichergestellt wurde. Gegen ihn wird nun erneut wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Im Fahrzeug fanden die Ordnungshüter zudem eine geringe Menge Marihuana und ein verbotenes Einhandmesser, das der drei Jahre jüngere Beifahrer neben seinem Rauschgift griffbereit abgelegt hatte.