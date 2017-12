Ohne Raketen ins neue Jahr

137 Millionen Euro – so viel gaben die Bundesbürger 2016 für Böller in der Neujahrsnacht aus. Dieses Jahr wird es nach Schätzungen des Verbands der pyrotechnischen Industrie nicht weniger. Auch im Landkreis Kitzingen gehört für viele das Feuerwerk an Silvester dazu.

Böllerfreie Altorte

Doch nicht überall dürfen die Raketen gezündet werden. Denn was oft vergessen wird: Böller, Knaller & Co. enthalten Explosivstoffe und können – bei Leichtsinn – zur Gefahr werden. Deswegen haben viele Orte im Landkreis an Silvester und Neujahr für ihre Altstädte ein Verbot erlassen. Böllerfreie Zonen gibt es in Kitzingen, Volkach, Marktbreit, Wiesentheid, Prichsenstadt, Iphofen, Seinsheim, Marktsteft und Mainbernheim. In Volkach betrifft das Verbot auch die Umgebung von Kirchen und Gärtnereien – auch in den Stadtteilen.

Gesetz regelt Verbotszonen

Aber: Auch ohne eigens eingerichtete Verbotszonen ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Nähe von Fachwerkhäusern laut Sprengstoffgesetz untersagt. Dieses regelt auch weitere Tabuzonen wie Kirchen, Krankenhäuser, Kinder- und Seniorenheime. Auch in deren unmittelbarer Nähe ist das Böllern verboten. Unter direkter Nähe versteht das Gesetz einen Abstand von 100 Metern.„Für Marktbreit bedeutet dies, dass beispielsweise in der gesamten Altstadt kein Silvesterfeuerwerk zugelassen ist“, heißt es im Amtsblatt. Doch die Marktbreiter Feuerwerk-Fans müssen nicht verzweifeln. Am Mainufer darf geknallt und geballert werden.

In Iphofen treffen sich die, die das neue Jahr mit Knall und Rauch begrüßen wollen, am Parkplatz bei der Feuerwehr. Die gesamte Altstadt und der Herrengraben sind gesperrt. In den „Iphöfer Nachrichten“ weist die Verwaltung auf die „hohe Bebauungsdichte, die schmalen Straßen und die historische Bausubstanz hin“. Das gelte auch für die Mönchsondheimer Kirchenburg und deren unmittelbare Umgebung.

Müll nicht liegen lassen

Auch den Mainbernheimern ist es verboten, im Ort Knaller zu zünden. Außerhalb der Stadtmauern spricht nichts dagegen, lautet im Amtsblatt ein Hinweis, auf das, was eigentlich selberstverständlich sein sollte: „Wer außerhalb des Städtchens Raketen steigen lässt, wird gebeten, die Rückstände zu beseitigen, das heißt, abgebrannte Raketen, Verpackungen etc. nicht einfach liegen zu lassen“, wird Bürgermeister Peter Kraus zitiert.

Sein Obernbreiter Kollege Bernhard Brückner hat eine Bitte an seine Mitbürger, die aber für alle Landkreisbewohner gilt: „Achten Sie darauf, dass beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern keine Personen gefährdet werden.“ Brückner lädt die Obernbreiter an Silvester ab 23.30 Uhr ins Rathaus ein, um mit Sekt oder Saft das neue Jahr zu beginnen.

Mit Musik ins Jubiläumsjahr

Auch in Wiesentheid wird zum Umtrunk geladen. Unter dem Motto „Sekt statt Böller“ stößt Bürgermeister Werner Knaier ab 0 Uhr am Rathaus mit den Wiesentheidern an. In Nordheim fängt mit Jubiläumssekt nicht nur das neue Jahr, sondern auch das Festjahr 1100 Jahre Nordheim an. Ab 23.30 Uhr ist Treffpunkt an der Mariensäule, um mit Musik, Häppchen und Getränken das Jubiläum einzuläuten.