Ohne Führerschein unterwegs

Am Mittwochmorgen geriet in der Adolf-Oesterheld-Straße in Dettelbach ein Opel-Fahrer in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Bei der Überprüfung räumte der 44-Jährige ein, dass er derzeit nicht im Besitz eines Führerscheins sei. Dieser war ihm nach einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Der Mann durfte nicht weiter fahren und musste den Autoschlüssel abgeben, heißt es im Polizeibericht.