KITZINGEN vor 1 Stunde

Ohne Führerschein unterwegs

Am frühen Sonntagabend kontrollierte eine Polizeistreife am Goldberg in Kitzingen ein Auto, das ohne gültige Zulassung unterwegs war. Während der Kontrolle gab der 30-jährige Fahrer Fersengeld und flüchtete zu Fuß. Nachdem er von den Beamten eingeholt, überwältigt und vorläufig festgenommen werden konnte, stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, sein abgelaufenes Saisonkennzeichen abgeknickt war und er falsche Personalien angegeben hatte.