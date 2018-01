KITZINGEN vor 1 Stunde

Ohne Führerschein unterwegs

In den frühen Morgenstunden des Montags kontrollierte eine Polizeistreife im Gewerbegebiet Am Giltholz in Kitzingen den Fahrer eines Mercedes Sprinters. Der 22-Jährige konnte keinen Führerschein vorzeigen, heißt es im Polizeibericht. Eine Überprüfung ergab, dass ihm dieser im vergangenen Dezember entzogen worden war. Der Mann durfte nicht weiter fahren. Gegen ihn wird und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.