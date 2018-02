KITZINGEN vor 44 Minuten

Ohne Führerschein und unter Drogen

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei ein auffälliger Verkehrsteilnehmer gemeldet, nachdem dieser mit seinem Auto in der Panzerstraße knapp an einer Fußgängerin und deren Hund vorbeigefahren war. Auf der Anfahrt zum Einsatzort fiel der Streifenbesatzung das beschriebene Fahrzeug im Gegenverkehr auf. Das Polizeifahrzeug wendete und nahm die Verfolgung des Volvo auf. Das Auto wurde in der Marktbreiter Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums gestellt und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 46-jährige Fahrer keinen Führerschein hatte. Zudem waren am Auto zwei verschiedene Kennzeichen angebracht. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gestand der Mann, dass er am Vortag einen Joint geraucht und ein paar Nasen Speed genommen habe. Ein Test verlief positiv auf THC und Amphetamin. Der Mann musste zur Blutentnahme. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges entdeckten die Beamten zudem eine Clownsmaske, einen Geißfuß, drei zusammengebundene Silvesterraketen und einen Bolzenschneider. Die Gegenstände wurden sichergestellt und werden kriminaltechnisch auf mögliche zurückliegende Straftaten untersucht.