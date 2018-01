Ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs

Eine Polizeistreife hielt am Dienstagnachmittag in der Kitzinger Siedlung einen 66-jährigen Autofahrer an, da dieser seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Der Mann konnte keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass ihm dieser bereits vor geraumer Zeit behördlich entzogen worden war, heißt es im Polizeibericht. Der Mann musste sein Fahrzeug abstellen. Ferner wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.