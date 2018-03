Offene Türen beim AKG

(kri) Beim Tag der offenen Tür am AKG wurde man von der AKG-Bigband begrüßt. Es folgten Schulhausführungen. Lego-Roboter bewegten sich, die Bläserklasse probte, in der Turnhalle war die Akrobatikgruppe zugange, in der Mensa informierte die Offene Ganztagesschule über ihr Angebot. Schulleiterin Monika Rahner begrüßte Eltern und Kinder. Die Schülersprecher Peter Siedler und Benedikt Förster erzählten über ihre Erfahrungen. Das Schulleben in Bildern präsentierten die Verbindungslehrer, umrahmt durch musikalische Beiträge des Unterstufenchors und der Bläserklasse. Schulleitung und Elternbeirat informierten über das Angebot des AKG. Den Abschluss gestalteten die künftigen Gymnasiasten, die in der kurzen Zeit tolle Vorführungen eingeübt hatten: Zwei Gruppen sangen ein Lied, begleitet von einer Bodypercussiongruppe. Eine andere Gruppe deklinierte hüpfend Substantive auf Latein.