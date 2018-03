Offene Ganztagsschule lässt Bürger ins Rathaus strömen

„Herzlich willkommen in den heiligen Hallen der Gemeinde Sulzfeld“, wandte sich Bürgermeister Gerhard Schenkel an die Besucher der Bürgerversammlung. Klang der Bürgermeister fast poetisch, ergab sich im Bürgersaal des Rathauses ein profanes Bild. Denn ein paar Verkehrsthemen und vor allem die Hausaufgaben- und Mittagsbetreuung an der Schule interessierten die Sulzfelder derart, dass der Saal mit 70 Bürgern so gut besucht war, wie bei einer Bürgerversammlung schon lange nicht mehr.

Die bislang im Sulzfelder Kindergarten betreuten Kinder können wegen eines Raumproblems dort künftig nicht mehr betreut werden. Auch in der Schule sind die Kapazitäten begrenzt und eine offene Ganztagsschule ist erst im kommenden Jahr möglich. Vorher muss die gesamte St. Hedwig-Schule Kitzingen, von der Sulzfeld eine Außenstelle ist, eine offene Ganztagsschule beantragen.

Rechtzeitig anmelden

„Früh angerufen, mittags betreut“, mit diesem Slogan wandte sich Astrid Glos, die Vorsitzende des Fördervereins St. Hedwig-Schule an die Bürger. Sie versprach, dass alle Kinder betreut würden, auch wenn es wegen einer provisorischen Lösung für ein Jahr etwas „kuschelig“ werde, so Glos. Sie versicherte, dass es in den Ferien jeweils mindestens eine Woche Betreuungsangebote geben wird. Nur müssten die Eltern ihren Bedarf rechtzeitig anmelden, damit der Trägerverein reagieren kann. Die Rektorin der St. Hedwig-Schule Andrea Lorey versicherte, dass die Betreuung kostenlos ist, wie es die Regierung auch wolle. Einzig das Mittagessen für die Kinder hätten die Eltern zu bezahlen.

Gerhard Schenkel informierte, dass der Gemeinderat sich seit geraumer Zeit mit der Raumnot befasst habe. Er führte die Möglichkeiten eines Anbaus an der Schule oder auch eine Containerlösung ins Feld, doch seien noch Gespräche mit der Regierung von Unterfranken und Zuschussgebern zu führen, deswegen müsse mit einem Provisorium ein Jahr überbrückt werden. „Wir haben die glückliche Situation, dass ein neues Bundesförderprogramm aufgelegt worden ist“, sagte der Bürgermeister, der mitteilte, dass eine Zuschussquote von 90 Prozent möglich sei, wenn die Gemeinde die Aufnahme in ein solches Förderprogramm schafft.

Alter Kasten

„Es ist halt ein alter Kasten“, titulierte Gerhard Schenkel das Schulhaus, das erweitert und auf Vordermann gebracht werden müsse. „Es gibt drei gute Argumente dafür, dass Ihre Schule erhalten bleibt“, entgegnete Astrid Glos auf die Frage einer Bürgerin. Wir verfolgen das Thema im Gemeinderat mit vollem Ernst, versicherte der Bürgermeister.

Eines der Argumente unterstrich Andrea Lorey, denn sie wisse bislang noch nicht, wo sie im kommenden Schuljahr eine der ersten Klassen unterbringen soll. Deswegen würden die Sulzfelder Kapazitäten dauerhaft gebraucht. Astrid Glos zeigte die Betreuungs-Dimension auf, demnach werden an der St. Hedwig-Schule in Kitzingen und Sulzfeld im kommenden Schuljahr zusammen 200 Kinder nach dem Unterrichtsende betreut. Schenkel sagte dazu, dass die Gemeinde damit rechnet, dass der künftige Bedarf bei 50 Kindern aus den ersten vier Jahrgangsstufen liegen wird.