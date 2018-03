Obernbreit wird zum Irrenhaus

Die Psychiatrie hält Einzug im Obernbreiter Schützenhaus: „Neurosige Zeiten“ heißt das Theaterstück, das an vier Abenden im April für beste Stimmung auf der Bühne der SG-KK Obernbreit sorgen wird. Und es ist gleichzeitig ein kleines Jubiläum, denn die Theatermacher stehen dann zum zehnten Mal auf den Brettern, die für sie die Welt bedeuten.

Der Dreiakter von Winnie Abel soll an zwei Wochenenden wieder für viel Spaß und Spannung für die Zuschauer sorgen. Und damit auf der Bühne auch alles klappt, probt die Theatergruppe schon seit einiger Zeit.

Was wird passieren, in der Irrenanstalt? Besuch ist angesagt. Die Mutter von Agnes Adolon, Tochter einer reichen Hoteldynastie, hat ihren Besuch angemeldet. Und Frau Mama darf natürlich nicht merken, wo ihre Tochter untergebracht ist, da sie glaubt sie residiere in einer Villa und nicht in der „Klapse“.

Eine Herausforderung für die Bewohner der skurrilen Psychiatrie-Wohngruppe. Denn die müssen nun auf „Normal“ machen, was gar nicht so einfach ist. Dem zwangsneurotischen Hans, der wahnhaften Marianne, der manisch-depressiven Desirée und dem menschenscheuen Willi fordert das Versteckspiel alles ab. Dass das nicht gut gehen kann, versteht sich fast von selbst. Als wäre das nicht genug, tauchen noch weitere ungebetene Gäste in der Wohngruppe auf - das Spiel nimmt seinen Lauf.

Schon vor rund 25 Jahren, als es in Obernbreit noch zwei Schützenvereine gab, haben Mitglieder der KK Obernbreit Theater gespielt. Das ist irgend wann eingeschlafen und vor gut zehn Jahren fanden sich Interessierte unter der Initiative von Achim Ambrosch, der mit einer neuen Truppe erfolgreich erneut startete.

Akteure auf der Bühne sind: Sabine Rückert, Manuel Meyer, Pascal Ambrosch, Gudrun Stör, Karin Ambrosch, Toni Ambrosch, Monika Ruhl, Jürgen Strack, Denise Henninger, Ulrike Mloschin und Adrian Ruhl, Souffleuse ist Rebecca Meyer, Regie führt Hilde Bienert, Maske: Petra Strack und Bühnenbau: Friedrich Rückert.

Gezeigt werden die „Neurosigen Zeiten“ am 13. und 14. April, sowie am 20. und 21 April jeweils ab 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Karten gibt es donnerstags ab 20 Uhr im Schützenhaus, bei der Raiffeisenbank Obernbreit, dem Salon Brigitte, Marktbreit und bei Karin Ambrosch unter Tel. (0 93 32) 14 24.