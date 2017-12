Obdachlosenunterkunft wird teurer

Der Bau einer Obdachlosenunterkunft für Dettelbach wird wohl deutlich teuerer, als 100 000 Euro wie im Haushalt veranschlagt. Nach kurzer Diskussion in ihrer Sitzung am Montagabend einigten sich die Räte bei 13:6 Stimmen, den Anbau am ehemaligen Bahnhof einer konkreteren Planung zu unterziehen. Dort könnten für geschätzte 210 000 Euro bis zu sechs Obdachlose untergebracht werden – derzeit muss die Stadt für acht Obdachlose sorgen. Geprüft wird weiter, in wieweit die Unterkunft bei Nichtbelegung als Radlerherberge genutzt werden könnte und ob eine Containerlösung Vorteile bringt.

Weitere Punkte der Sitzung

• Nach längerer Diskussion im Bauausschuss stimmten die Räte dem Antrag der Firma Heidelberger Sand- und Kies GmbH auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Kiesabbaugebiet Dettelbach Ost zu und verschiebt die Grenzen Richtung Main um einige Meter. Auch wenn ein Lärmgutachten des Betreibers Beeinträchtigungen der jenseits der Bundesstraße liegenden Wohngebiete ausschließt, stimmten sechs der 19 Räte gegen den Vorschlag.

• Die „Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter“ wurde nach fast 20 Jahren überarbeitet, dem Muster des Gemeindetags angepasst und ohne Gegenstimmen verabschiedet. Nun muss nicht mehr zwingend am Wochenende der Gehsteig gekehrt werden, sondern nur noch, wenn er dreckig ist.

• Gut 10 000 Euro teurer, als die veranschlagten 90 000 Euro kommt der Einbau der Filtertuchreinigungsanlage der Kammerfilterpresse in der Kläranlage. Der Grund dafür: Um die Presse effektiver zu machen, sind technische Umbauten nötig.