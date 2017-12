Öffentliches WC wird kleiner und günstiger

Das geplante öffentliche Toilette im Pfarrgarten in Wiesentheid zwischen der Mauritiuskirche und dem Pfarrhaus wird günstiger, als beim ersten Vorschlag, der den Räten mit 182 125 Euro zu kostspielig war.

In der aktuellen Sitzung des Gemeinderates stellte Bürgermeister Werner Knaier die überarbeitete Planung mit 139 845 Euro vor. Dabei würde die Gemeinde über Fördertöpfe rund 60 Prozent Zuschuss bekommen, so dass der Kommune laut Knaier noch 55 000 bis 60 000 Euro an Kosten bleiben würden.

Der Bürgermeister riet dazu, möglichst rasch zu bauen, weil die Förderung zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr gesichert ist. Im neuen Plan wurde das gesamte Gebäude etwas reduziert. So sind nun zwei, statt Damentoiletten vorgesehen; auch bei den Herren wurde der Raum verkleinert. Damit könne man sich schon eher anfreunden, meinte die Mehrheit der Gemeinderäte. Mit elf zu fünf Stimmen votierten die Räte für den geänderten Plan.