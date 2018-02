Nutzung der Schulturnhalle: Fast alles bleibt gleich

Die Nutzung der Schulturnhalle in Prichsenstadt hatte sich vor gut zwei Jahren drastisch erhöht. Von teilweise 8,25 Euro pro Nutzung stieg sie nach einem Ratsbeschluss vom Januar 2016 auf 20 Euro pro Stunde für Ortsansässige und auf 28 Euro für Auswärtige und gewerbliche Nutzung. Die Folge: außer den Schülern und den Kindern des Hauses für Kinder will niemand die Halle nutzen. Grund genug für Bürgermeister René Schlehr, dieses Thema auf die Tagesordnung der Stadtratssitzung zu nehmen. Und dort entwickelte sich am Donnerstagabend eine kontroverse Diskussion, ob „ein anderslautender Beschluss“ gefasst werden soll.

Das Ende vom Lied: Die Preise bleiben gleich, zusätzlich darf die Fußballjugend bis zur U9 in der Halle trainieren. So lautete der Antrag von Stefan Deppisch, der argumentierte, dass Kinder in diesem Alter einen Ball noch nicht so fest schießen könnten, um damit Schäden an den Wänden zu verursachen. Solche Schäden waren beispielsweise der Grund, warum erste Mannschaften nicht in der Schulturnhalle trainieren durften – die sanierte Halle müsse geschont werden, so der damalige Tenor.

Im Laufe der Zeit hatte Schlehr nach eigener Angabe zwar Anfragen von Vereinen bekommen, auch von außerhalb. „Angesichts der Preise habe ich nach der Anfrage nie wieder was gehört“, so Schlehr. Auch das Kinderturnen des TSV finde deshalb nicht in der Schulturnhalle statt. Doch genau dafür und für weitere Vereine müsse die Halle reizvoll genug sein, befand Fabian Uhl. „Dann müssen wir halt mit den Preisen runter, damit wieder mehr Leute dort Sport machen können“, so seine Argumentation. Sie sei auch von Steuergeldern finanziert, sprang ihm Werner Klüber bei, „also müsste sie auch vom Steuerzahler genutzt werden können“.

Der Vergleich mit den Gebühren in Wiesentheid wurde bemüht, dort koste die Stunde acht Euro. „Dann muss ich also mit Steuergeldern noch mehr Minus der Halle auffangen?“, so die rhetorische Frage Schlehrs. Den die reinen Betriebskosten der Halle übers Jahr geschätzt würden zwischen 35 und 40 Euro und somit weit oberhalb den ohnehin schon geltenden Preisen.

Letztlich wurde dem zweiten Bürgermeister Alfons Saugel die Sache zu bunt. „Wir haben einen bestehenden Beschluss. Entweder lassen wir ihn so bestehen, wie er ist, oder jetzt kommen die Anträge auf den Tisch“, kritisierte er. Am Ende kristallisierten sich drei Anträge heraus. Werner Klüber hätte gern eine Absenkung auf zehn Euro pro Stunde für Ortsansässige und 14 für Auswärtige sowie 28 Euro für die gewerbliche Nutzung (13:3 abgelehnt). Ludwig Meder wollte gar nicht an der Gebührenschraube drehen und im Gegenzug das Kinderturnen kostenlos machen (10:6 abgelehnt). Übrig blieb der schon erwähnte Antrag von Deppisch, der der Fußballjugend das Training in der Halle ermöglicht (12:4 angenommen).