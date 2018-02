Nur er hatte Farbe an den Händen

Bei 40 Stunden sozialer Arbeit kann ein 15-Jähriger darüber nachdenken, dass das Verunzieren von Autos mit Farbe nicht cool ist, sondern eine Sachbeschädigung und damit eine Straftat – und dazu noch teuer kommt. Nach spätem Geständnis und offensichtlicher Reue hat der Kitzinger Jugendrichter das Verfahren gegen den jungen Mann eingestellt. Wenn auch „ein bisschen mit Bedenken“, wie es die Staatsanwältin formulierte.

Es war tief in der Nacht, als im April 2017 drei Kumpels am Kitzinger Stadtrand unterwegs waren. Einer davon hatte eine Spraydose dabei. Warum? „Die Farbdose habe ich auf dem Spielplatz gefunden“, sagte er dem Jugendrichter Wolfgang Hülle.

Griff zur Spraydose

Warum er die dann an mehreren Objekten ausprobiert hat, konnte er nicht mehr sagen. „Ich habe mir nichts dabei gedacht, wahrscheinlich wollte ich besonders cool sein“, sagte er. Jedenfalls griff der Schüler zu der Dose mit der neongrünen Farbe und wenig später hatten drei Autos und ein Kraftrad ihr Aussehen verändert.

Farbe an den Fingern

Die Drei zogen weiter und nach einigen weiteren Aktionen der Jugendlichen wurden sie von der Polizei aufgegriffen. Danach war für die Polizei schnell klar, wer für die „Veränderung des Erscheinungsbilds“ der Autos zuständig war: „Grüne Finger hat nur er gehabt“, sagte ein Polizeibeamter als Zeuge.

Die Wende

Auch wenn das so war, hat sich der junge Mann lange geweigert die Sprayattacken zuzugeben. Erst als die Ermittlungen abgeschlossen waren und die Anklageschrift ins Haus flatterte, kam die Wende. In einem Brief an den Jugendrichter räumte er seine Sprayattacken ein, stellte aber auch gleich klar, dass weitere Aktionen an einem Container nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fallen.

Spätes Geständnis

Das wertete Richter Wolfgang Hüller als „spätes Geständnis“, was schon mal auf der Habenseite notiert wurde. Dass der junge Mann im Schlepptau der Mutter zumindest teilweise die Halter der Autos besucht und sich entschuldigt hatte, kam ebenso dazu wie ein Auszug aus dem Bundeszentralregister, auf dem er noch nicht zu finden war.

Verfahren eingestellt

Wenn dann noch Eltern als Sofortmaßnahem Sanktionen erlassen und im konkreten Fall das Taschengeld gestrichen und eine Ausgangssperre verhängt haben, kommt das bei Hülle besonders gut an. Der regte dann auch die Einstellung des Verfahrens an. Wenn der Nachwuchskünstler die Auflage erfüllt und 40 Stunden arbeitet, ist die Sache für ihn erledigt – bis auf eventuelle Schadenersatzforderungen, die noch kommen können.