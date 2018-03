Notwohngebiet: Privatleute und Investoren bieten Hilfe an

Jahrelang wurde das Elend immer größer. Das Kitzinger Notwohngebiet – seit Jahren ein sozialer Brennpunkt – entwickelte sich immer mehr zum Außenseiter-Ghetto. Das konnten Marion Warschecha und Andrea Schmidt nicht länger ertragen. Sie wurden öffentlichkeitswirksam aktiv.

Fernsehen berichtete bundesweit

Ebenso wie viele „Notwohner“ selbst informierten die beiden Frauen im Namen eines engagierten Teams von Ehrenamtlichen in den regionalen Zeitungen und in der bundesweit ausgestrahlten Sendung Stern-TV über die Missstände in der Egerländer Straße/Tannenbergstraße: über die baulichen Mängel, Schimmel und untragbare hygienische Zustände und über die menschlichen Probleme, die entstehen, wenn man alle Hilfsbedürftigen über einen Kamm schert und miteinander in vier Wohnblocks steckt. Daraufhin bekamen Warschecha und Schmidt viele unterschiedliche Reaktionen. Und neue Helfer.

Viele Hilfsangebote

„Viele Leute haben sich per Mail, Telefon oder WhatsApp gemeldet und Hilfe angeboten – sei es in Form von persönlichem Einsatz, Sach- oder Geldspenden“, fasst Marion Warschecha zusammen. „Einige Leute haben sich auch bereit erklärt, den Notwohnern bei der Suche nach Wohnungen oder beim Schreiben von Bewerbungen zu helfen.“ Die parteilose Stadträtin Andrea Schmidt fügt hinzu: „Besonders freuen wir uns über drei Männer, die sich neu zu unserem Ehrenamtlichen-Team gesellt haben und die jetzt kräftig mit anpacken, zum Beispiel im Treffpunkt Wegweiser.“

Unternehmer investieren

Schmidt ist auch dankbar dafür, dass verschiedene bekannte Investoren ihre Hilfe angeboten haben. „Ein hiesiger Unternehmer hat sich zum Beispiel bereit erklärt, sich an der Anschaffung eines Dusch-Containers als Sofortmaßnahme zu beteiligen.“ Der Kitzinger Stadtrat hatte es erst kürzlich abgelehnt, solch einen Container auf eigene Kosten anzuschaffen und zu betreiben. „Umso schöner ist es, dass der Investor ein Zeichen setzen und zu einer schnellen Verbesserung beitragen möchte“, sagt Andrea Schmidt.

Ein anderer Geschäftsmann habe angeboten, Wohnungen am Stadtrand zur Verfügung zu stellen. „Zumindest als Übergangslösung, falls das Ghetto wirklich aufgelöst werden würde, wäre das eine gute Sache.“

Private wollen Paten werden

Zudem haben sich viele Privatleute vom Schicksal einzelner „Notwohner“ erschüttert gezeigt. „Eine Frau aus dem Kreis Würzburg hat angekündigt, sie würde gerne eine Art Patenschaft für eine alleinerziehende Mutter und ihr Kind übernehmen. Das finde ich wunderschön“, berichtet Andrea Schmidt. Jene Alleinerziehende habe nun zudem eine städtische Wohnung außerhalb des Ghettos in Aussicht. „Ich hoffe, sie bekommt die Wohnung und kann noch einmal neu anfangen, in Sicherheit und Würde.“

Inhomogene Mietergruppe

Die gleiche Hoffnung habe sie für viele andere „Notwohner“. Die „Notwohner“ seien keine homogene Gruppe, sondern Menschen mit ganz individuellen Stärken, Schwächen und Bedürfnissen. „Dort wohnen viele, die in einer ganz normalen Wohngegend nicht auffallen würden. Sie halten ihre Wohnungen sauber, sind freundlich, können sich gut artikulieren, wollen arbeiten und ein Teil der Gesellschaft sein.“ Diese Menschen, die den entsprechenden sozialen Hintergrund haben und aus dem Ghetto weg wollen, müsse man endlich dort „rausbringen“.

Professionelle Betreuung gefragt

Der „Rest“, der Drogen-, Alkohol- oder psychische Probleme hat, brauche Patenschaften beziehungsweise individuelle psychologische Betreuung.

Andrea Schmidt und Marion Warschecha sind noch immer der Meinung, dass es am besten wäre, das „Ghetto“ mit seinen vielfältigen baulichen und hygienischen Mängeln komplett aufzulösen. Städtische Sozialwohnungen mit geringer Miete an anderen Stellen, zum Beispiel am Galgenwasen, könnten eine Alternative für viele Bewohner sein.

Auch für die Versorgung der wirklich Obdachlosen, die mit bis zu 40 Personen im Jahr die Minderheit der „Notwohner“ bilden, hat Andrea Schmidt Vorschläge. Ihrer Meinung nach verfügt die Stadt über geeignete Grundstücke, auf denen man in Einfachbauweise Obdachlosenwohnungen errichten könnte. Als Betreiber der Unterkunft könnte sie sich einen Wohlfahrtsverband vorstellen, der von der Stadt finanziell unterstützt werden würde. „Eine professionelle soziale Betreuung wäre da ganz wichtig.“

Alternativen der Bebauung

Und was könnte dann mit dem etwa 6,5 Hektar großen, derzeitigen Notwohngebiet in der Siedlung geschehen? „Das Areal könnte man ganz neu überplanen“, meint Andrea Schmidt und verweist auf das Symposium, das an einem Gesamtkonzept für die Kitzinger Sozialpolitik arbeitet. „Es sind viele Ideen da. Die Zeit ist überreif, dass sie endlich umgesetzt werden.“

INFO: Menschen, die Empathie für die „Notwohner“ verspüren und helfen wollen, können sich gerne melden: Tel. 0 93 21/ 394 88 29 oder per E-Mail: gasthaus-mainlust@freenet.de sowie andrea.schmidt-kt@t-online.de