Not bei der Segnitzer Wehr

Die Feuerwehr Segnitz ist in Not: Es gibt zu wenig Personal, vor allem jüngere Wehrleute fehlen.

In der Bürgerversammlung am Donnerstagabend appellierte Bürgermeisterin Marlene Bauer deshalb eindringlich an die Segnitzer, sich bei der Feuerwehr zu engagieren. „Das ist eine ernste Sache“ sagte sie.

Doch bei diesem Appell wird es nicht bleiben, kündigte Bauer an: Um Nachwuchs zu rekrutieren, werden alle Segnitzer im Alter von 18 bis 50 Jahren am 8. März ins Gemeinschaftshaus eingeladen. Dort wird ihnen, zusammen mit Kreisbrandrat Roland Eckert die Dringlichkeit der Situation deutlich gemacht.

Denn die Ausrede, die Marktbreiter Feuerwehr am anderen Mainufer ist gut organisiert, sei ein Trugschluss. Spätestens bei Hochwasser haben die Nachbarwehren keine Chance nach Segnitz zu kommen. Zudem sei die Ortskenntnis der örtlichen Wehren bei größeren Einsätzen für die zugezogenen Einsatzkräfte oft von großer Bedeutung. „Wir hoffen“, so Bauer, „das jeder das als seine Pflicht sieht, da mitzumachen.“

Was Bauer nicht sagte: Wenn eine freiwillige Feuerwehr nicht zustande kommt, dann muss eine Pflichtfeuerwehr aufgestellt werden. Die Gemeinden können dann, so das Bayerische Feuerwehrgesetz, Gemeindeeinwohner zum Feuerwehrdienst heranziehen. „Wir müssen schauen, dass wir Feuerwehrleute kriegen“, so Bauer.

Bei den anstehenden Neuwahlen, so die Bürgermeisterin weiter, werde der langjährige Kommandant der Segnitzer Wehr, Christian Ziermann, nicht mehr antreten. Auch hier wird ein Nachfolger gesucht. Für mögliche neue Feuerwehrler allerdings kein Grund zur Panik, denn erst nach mindestens vier Jahren Dienst kann die Wahl zum Kommandanten erfolgen.