Norit spendet an die Lebenshilfe

Seit über 15 Jahren organisieren die kaufmännischen Auszubildenden der Dettelbacher Firma Lindner Norit eine Weihnachtstombola. In diesem Jahr ging laut einer Mitteilung der Firma eine Spende von 750 Euro an die Heilpädagogische Tagesstätte St. Martin in Kitzingen. Die Tagesstätte als Einrichtung der Lebenshilfe Kitzingen betreut Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis einundzwanzig Jahren, die eine Behinderung oder Einschränkung haben. Wie Tagesstättenleiterin Heike Schlee erklärte, sollen vom Spendenerlös Ezy Racer gekauft werden, Tretfahrzeuge, die spielerisch die motorischen Fähigkeiten der Kinder fördern, heißt es weiter in der Mitteilung. Das Foto zeigt Ralph Peckmann, Geschäftsführer der Lindner Norit Gmbh & Co. KG, die Auszubildenden Mona Küffner und Felix Winterbauer mit Ausbildungsleiterin Anna Sättler, Tagesstättenleiterin Heike Schlee und Manfred Markert, Geschäftsführer der Lebenshilfe Kitzingen, bei der Spendenübergabe.