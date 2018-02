Die Nordheimer Straße (KT 29) in Sommerach wird am 5. und 6. März wegen Bauarbeiten zwischen der Hauptstraße und der Raiffeisenstraße für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung erfolgt jeweils in der Zeit von 7 bis 18 Uhr und wird nachts aufgehoben.

Dies teilt das Landratsamt Kitzingen mit. Eine Umleitung über Raiffeisenstraße, Weinstraße, Sankt-Valentin-Straße, Volkacher Straße und umgekehrt wird eingerichtet.