Nordheim steht vor einem spannenden Jahr

In seinem Ausblick nannte Bürgermeister Guido Braun in der Gemeinderatssitzung Vorhaben, die 2018 in Nordheim umgesetzt werden sollen. Er verwies auf den Bau des Friedweinbergs oder die geplante Sanierung in mehreren Straßen. Auch das neue Baugebiet „Am Kreuzberg und am Brand“ wird die Gemeindevertreter beschäftigen, genauso wie das geplante Terroir-f-Projekt. Außerdem erwähnt Braun die geplanten Veranstaltungen anlässlich des 1100-jährigen Bestehens des Orts im kommenden Jahr. „Das wird ein spannendes Jahr“, sagte der Bürgermeister.

Weitere Themen in der Ratssitzung:

• Als Formalität bezeichnete der Bürgermeister den Antrag der Gemeinde Nordheim auf Gewährung einer Zuwendung zur Projektstudie zur Weinbergsbewässerung Nordheim. Die Kommune ist Antragsteller für die Beregnungsgemeinschaft und den Weinbauverein Nordheim für die förderfähige Konzeptplanung einer Weinbergsbewässerung. Der Grund: Bis dato gibt es in Nordheim noch keinen Antragsberechtigten Wasser- und Bodenverband. Dies soll sich laut Markus Schneider bis Ende Februar 2018 ändern. Die Räte stimmten dem Antrag an das Wasserwirtschaftsamt auf Aufnahme in das Pilotförderprogramm „landwirtschaftliche Bewässerung“ zu.

• Nichts Neues konnte der Bürgermeister hinsichtlich des Schadens an der Mariensäule berichten. Das Wahrzeichen der Winzergemeinde wurde Nordheim am ersten Dezember-Wochenende von einem bislang unbekannten Fahrer beschädigt. Die Balustrade ist halbzeitig zerstört; das Gesims am 1778 erbauten Baudenkmal muss abgenommen werden. Bürgermeister Guido Braun sprach von einem komplizierten Fall, da am Schadensort keinerlei Lackspuren zu sehen sind.