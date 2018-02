1 / 1

Foto: Foto: Touristikrat

Die Winzergemeinde Nordheim am Main ist eine Hochburg des Obstbrennens: Über 100 Brennrechte gibt es im Dorf, von denen derzeit etwa die Hälfte aktiv genutzt wird. Die Nordheimer Edelbrenner veredeln unterschiedlichste Früchte zu Bränden, Geisten und Likören. So ist es nicht verwunderlich, dass eine Veranstaltung der Edelbrenner auf großes Interesse stieß. Als Sonderveranstaltung im Jubiläumsjahr „1100 Jahre Nordheim“ hatten acht Edelbrennereien ihre Türen geöffnet, um einige Geheimnisse rund um ihr Handwerk zu lüften. Und so machten sich 230 Besucher auf den Rundgang durch das Dorf, heißt es in einer Pressemitteilung. In den Betrieben erfuhren sie viele Details über die Wissenschaft des Brennens und wärmten sich mit Edelbränden und kleinen Leckerbissen.