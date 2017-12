MARTINSHEIM vor 24 Minuten

Noch eine Jacke bei der Party verschwunden

Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde bei der „Punch Party“ in Martinsheim in der Grundschule in der Nacht auf Sonntag eine Jacke entwendet. Jetzt wurde der Diebstahl einer weiteren Jacke angezeigt. Bei Dieser handelt es sich um eine graue Herrenjacke der Marke Engelbert Strauss im Wert von 100 Euro, die ebenfalls an der Garderobe aufbewahrt war. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.