LAUB vor 58 Minuten

Nikolausmarkt in Laub

(hr) Pünktlich zum Nikolausmarkt in Laub hat sich der Winter mit Raureif an den Bäumen und kalten Temperaturen angekündigt. Seit 2008 veranstalten die Lauber zu ihrem Kirchenpatrozinium St. Nikolaus diesen Markt. In den ersten Jahren ging der Erlös an die Kirche im Vorfeld der Renovierung im Jahr 2010. In den letzten Jahren ist die der Sportverein Ausrichter und der Erlös geht in die Jugendarbeit der SpVgg und auch teilweise in soziale Einrichtungen. Mit einer Andacht in der Kirche begann der Markt und bei Bratwurst, Steak und Glühwein mit und ohne Alkohol ließ es sich gut feiern. Die Familie Hack aus Ebersbrunn hatte wieder einen Wald voller Christbäume aufstellt und die Bürger deckten sich ein. Der Weltladen Wiesentheid sowie die Lauber Jugend hatten Stände aufgebaut und brachten ihre Artikel an den Mann oder die Frau. Für die Kinder kam bei beginnender Dunkelheit der Nikolaus mit drei Engeln. Der heilige Mann wurde mit weihnachtlichen Liedern empfangen, ehe dieser Geschenke in Form von kleinen Säckchen an die Kleinen verteilte. Seinen Dank richtet der Sportverein an die Helfer vor während und nach dem Fest für die Hilfe. Foto: Hans Rössert