Nikolaus besucht Flüchtlinge

(ppe) Besuch vom Nikolaus erhielten die Flüchtlinge im Innopark, Corlette Circle und in der GU in Kleinlangheim. Florian Langer (verkleidet als Bischof Nikolaus) las die Nikolauslegende vor und die Kinder sangen die Lieder, die sie in ihrer Sing- und Spielgruppe, organisiert von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe, gelernt hatten. Manche getrauten sich sogar ein deutsches Adventsgedicht vorzutragen, heißt es in der Pressemitteilung. Hintergrund der Aktion war, den ausländischen Mitbewohnern den Nikolausbrauch näher zu bringen. Die Freude war groß bei den Kindern, aber auch bei den Erwachsenen, als kleine Nikolaustütchen, Lebkuchen, Nüsse und Mandarinen verteilt wurden. Finanziell unterstützt wurde die Aktion vom Arbeitskreis Asyl des Caritasverbandes Kitzingen (Katrin Anger) und vom Integrationsbeirat der Stadt Kitzingen (Astrid Glos). Am Ende der Veranstaltung tanzte der Nikolaus auf afghanische und syrische Musik mit den Flüchtlingen. Der Nikolaus besuchte auch die Kinder im Corlette Circle Kitzingen und in der GU in Kleinlangheim und hat mit seinem Kommen den Menschen mit Fluchterfahrungen ein wenig Freude ins Haus gebracht.