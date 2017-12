Niklas Kapp ist der neue Vorsitzende des Bürgerblocks

Junges Personal gemischt mit Erfahrung, das ist der Weg, den der Bürgerblock Wiesentheid in den nächsten Jahren gehen will. So jedenfalls drückte es der scheidende Vorsitzende Hubertus Holzmann in der Hauptversammlung der Freien Wähler aus, der nach 15 Jahren im Vorstand sein Amt an den jungen Niklas Kapp übergab.

Als nachhaltigstes Ereignis im vergangenen Jahr bezeichnete Holzmann in seinem Rückblick das Bürgerbegehren zum Bau des Kindergartens, das der Bürgerblock initiiert hatte. Verpflichtung sei es ihm stets gewesen, sich im Ehrenamt zu engagieren und dabei auf die Menschen einzugehen. Für das Engagement von Holzmann, auch während seiner Zeit als Gemeinderat, bedankte sich Alfred Rückel.

Leider als Negativjahr – was die Zusammenarbeit im Gemeinderat betrifft – wird dem Fraktionsvorsitzenden des Bürgerblocks Michael Rückel das vergangene Jahr in Erinnerung bleiben. Das große Projekt der Kinderkrippe wird in pädagogischer und wirtschaftlicher Sicht zukunftsweisend sein. Deswegen wurde auch das Bürgerbegehren zum Standort der Krippe von den Freien Wählern initiiert. „Wahltag ist Zahltag“, betonte Rückel.

Jeder Privatmann wäre bei dieser Kostenexplosion Pleite gegangen, argumentierte der Gemeinderat, als er der Versammlung von den neuen Summen berichtete, die der Bau der neuen Kinderkrippe nun kosten soll. Nach der ersten Kostenschätzung von 1,5 Millionen Euro wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung nun eine 2,3 Millionen Berechnungen vorgelegt.

Des Weiteren weigere sich der Bürgerblock auch Projekte, wie die Toilettenanlage neben der Kirche, die mit 76 000 Euro veranschlagt war und letztlich 172 000 Euro kosten wird, einfach im Rat durchzuwinken. Außerdem hätten sich die Personalkosten der Gemeinde in den vergangenen Jahren nahezu verdoppelt und die vielen Bauvorhaben im Haushalt könnten nur gestemmt werden durch das Einbringen von Rücklagen. Deshalb haben die Freien Wähler mit sechs Stimmen gegen diese Kostenexplosion und gegen den Haushalt für 2018 gestimmt.

2018 sollen wieder politische Stammtische stattfinden. Heinrich Wörner regte an, einen Besuch in einem Betrieb in der Umgebung zu organisieren, da diese Veranstaltungen in den Jahren guten Anklang gefunden hätten. Und auch die Theaterfahrt werden wieder in Angriff genommen.

Bei den Neuwahlen wurde Niklas Kapp zum Vorsitzenden des Bürgerblocks gewählt. Ebenfalls neu dabei ist seine Stellvertreterin Eva Fackelmann. Heinfried Hahn übernimmt weiterhin die Schriftführung und Sabine Schwingler die Kassenabwicklung. Mit zur Vorstandschaft gehört auch Wolf Dieter Gutsch.