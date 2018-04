Nichts Neues an der Spitze der DJK

Der Vorstand arbeitet engagiert, die Fußballer sind erfolgreich, das Sportgelände ist top, die Abteilungen sind vielfältig; einzig das Interesse an den gesellschaftlichen Veranstaltung lässt bei der DJK Stadelschwarzach etwas zu wünschen übrig.

An der Spitze des über 300 Mitglieder zählenden Vereins teilt sich nahezu die gleiche Besetzung die Aufgaben der nächsten zwei Jahre. Bei den Neuwahlen wurde das Führungstrio mit Martin Fackelmann, Hermann Lorey und Jürgen Diroll bestätigt.

Aufstieg im Visier

Dass es auch bei der Herren-Fußballmannschaft läuft, kann man aktuell an der Kreisklassentabelle sehen. Nach dem Derbysieg gegen Prichsenstadt/Kirchschönbach stehen die Fußballer um ihre Trainer Peter Zay und Felix Manger weiter auf Platz eins und dies im direkten Jahr nach dem Kreisligaabstieg. Hier stimmt die Moral und Führung, bestätigte Spielleiter Stefan Kleedörfer. So ist man in Stadelschwarzach gespannt, mit welchem Platz sich das Trainerduo am Ende der Saison verabschiedet. Nachfolger wird Jürgen Bergner, aktuell Trainer bei der Spielergemeinschaft Lülsfeld/Rimbach. Bei der Reserve-Fußballmannschaft hatte man in Stadelschwarzach in den vergangenen Wochen mit einer Spielergemeinschaft mit Kirchschönbach/Prichsenstadt geliebäugelt. Doch aktuelle Entwicklungen in den Nachbarvereinen (Prichsenstadt/Kirchschönbach gehen getrennte Wege) haben dazu geführt, dass diese Überlegungen neu aufgerollt werden müssen.

Neben dem Herren-Fußball sind im DJK-Verein, eine Damen-Fußballmannschaft, Jugend-Spielgergemeinschaften, Faustball und mehrere Gymnastikgruppen zu Hause. Darüber hinaus gibt es regelmäßige Fitness- und Bodyworkout-Kurse.

Korbball ruht

Nach mehreren Jahrzehnten Korbball in der DJK wird diese Abteilung vorerst stillgelegt, mangels Spielerinnen. Hier war Karin Dietrich über 20 Jahre als Betreuerin engagiert; ihr wurde deshalb von der Vereinsführung gedankt.

Einen etwas besseren Zulauf könnten die Veranstaltungen haben, monierte Martin Fackelmann. Die Resonanz ist verbesserungswürdig. Hier appellierte er an die Versammlung, in Zukunft mehr Interesse zu zeigen, damit sich der Aufwand lohnt.

Die Führungsmannschaft

Bei den Neuwahlen kam es zu folgendem Ergebnis: Drei gleichberechtigte Vorsitzende: Martin Fackelmann, Hermann Lorey, Jürgen Diroll, Kasse: Josef Müller, Rainer Mandel, Schriftführerinnen: Sabrina Schulz, Lena Griesmann (neu im Team), Kassenprüfer: Heinz Dietrich, Sabine Braun, Platzkassier: Andreas Dietrich, Joachim Wehrwein, Beisitzer: Diana Lorey, Margit Brünn, Bianca Götz-Reichert, Sandra Schäfer, Thomas Ebert, Markus Fick, Eugen Lorey, Stefan Reichert, Bernd Röll-Bieber, Andreas Burger, Christian Lorey, Christian Götz, Christof Kleedörfer.