KITZINGEN vor 23 Minuten

Nicht aufgepasst und aufgefahren

Am Montagvormittag musste in der Straße Am Dreistock in Kitzingen ein 77-jähriger Autofahrer an der Ausfahrt vom Netto-Parkplatz verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 25-jähriger Fahrer eines Hyundai gab nicht Obacht und fuhr auf. Schaden laut Polizei: 3000 Euro.