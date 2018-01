KITZINGEN vor 1 Stunde

Nicht aufgepasst und aufgefahren

An der Richthofenkreuzung in Kitzingen musste am Montagfrüh ein 50-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 47-jährige Frau erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf. Schaden laut Polizeibericht: 2000 Euro.