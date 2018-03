Neuwahl beim Bund Naturschutz

1 / 1

Foto: Foto: Anita Friedrich

(ppe) Die Ortsgruppe Wiesentheid im Bund Naturschutz hat in ihrer Jahreshauptversammlung in der Steigerwaldhalle neu gewählt. Dabei wurde Norbert Schneider als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt, heißt es in einer Mitteilung. Neu in den Vorstand wurde Alexander Schöpfel aus Prichsenstadt als stellvertretender Vorsitzender gewählt. Heike Sauerbrei aus Geesdorf verwaltet die Kasse und Rita Geyer-Schneider fungiert als Schriftführerin. Im Amt bestätigt wurden die Ortsprecherinnen Brigitte Horak aus Castell und Barbara Friedmann aus Geiselwind. Die Wahl leitete der BN-Kreisvorsitzender Manfred Engelhardt. Im Anschluss daran präsentierte der BN gemeinsam mit dem Weltladen und dem KDFB (Frauenbund) Wiesentheid 250 Besuchern die Multivisionsschau „Natur im Garten- ein Genuss für Mensch und Tier“ von und mit Karin und Roland Günter. Die Referenten erklärten anschaulich und unterhaltsam die biologischen und ökologischen Zusammenhänge und motivierten dabei die Besucher, selbst in ihren eigenen Gärten zumindest ein kleines Stück naturnäher zu gestalten oder gar wild zu belassen. Das Foto zeigt (von links): Alexander Schöpfel, Norbert Schneider, Rita Geyer-Schneider und Manfred Engelhardt.