Neujahr auf Thailändisch

Es ist ein fröhliches, buntes Fest: Farbenprächtige Kostüme, eine Vielzahl thailändischer Speisen, traditionelle Tänze und Musik begeisterten die Besucher am Sonntag beim ersten thailändischen Neujahrsfest in der Region.

Der 2016 gegründete Verein „Chaokhunthong, thailändische Sprache und Kultur in Würzburg“ hat das Fest mit etwa 50 Helfern im Dekanatszentrum Kitzingen ausgerichtet, um die thailändische Kultur näher zu bringen. Initiatorin Sudaporn Joa und ihre Mitstreiterinnen freuten sich, dass so viele Besucher zu ihrer ersten Veranstaltung gekommen sind. Als Referentin für Integration der Stadt Kitzingen überbrachte Kreis- und Stadträtin Astrid Groß die Grüße des Oberbürgermeisters Siegfried Müller. Sie sah die kulturelle Vielfalt in Kitzingen als Chance und Bereicherung für die Gesellschaft.

Das Neujahrsfest ermögliche, miteinander ins Gespräch zu kommen und das Fremdländische kennen zu lernen.

Die aus Paderborn angereiste Vorsitzende des thailändischen Frauenvereins „Thara“, Suchada Beyer, erklärte, dass die Würzburger Gruppe um Sudaporn Joa vor allem Kindern thailändischer oder thailändisch-deutscher Eltern die Möglichkeit bieten wolle, ihre Wurzeln zu bewahren. In Würzburg könnten sie die thailändische Sprache und traditionelle Tänze erlernen.

Eine Thai-Musikgruppe gebe es schon seit etwa zwei Jahren. Wie eine Moderatorin erklärte, sei es schwierig, einen Musiklehrer für die traditionellen Instrumente in Deutschland zu finden - bisher sei etwa einmal im Jahr jemand aus Thailand hier gewesen.

Jetzt sei eine Lehrerin gefunden, die ab März in Würzburg unterrichte. Phanchita Rommayanont, Stellvertreterin des thailändischen Generalkonsuls aus München, dankte dem Verein und der Stadt Kitzingen für die Ausrichtung des Neujahrsfestes. Es sei dem Konsulat viel daran gelegen, Kenntnis der Kultur sowie die Integration der thailändischen Bevölkerung in Deutschland zu fördern.

Eine buddhistische Zeremonie mit Gebeten, Opfergaben und einer Segnung mit Wasser leitete das auf thailändisch „Songkran“ genannte Fest am Morgen ein. Nachdem die Ehrengäste das Band zur Eröffnung des Festes zerschnitten hatten, wartete ein Programm mit Tänzen, einem Quiz zu Thailand, ein thailändisches Buffet, Musik auf traditionellen Instrumenten und Thai-Massagen auf die teilweise weit angereisten Besucher.

Bei einem Kleidungs-Wettbewerb führten Kinder und Jugendliche farbenfrohe traditionelle Kleidung vor.