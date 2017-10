Neues zu Friedhof, Baugebiet und Wasserversorgung

Die umfangreichen Arbeiten an der Südseite der Friedhofsmauer in Abtswind werden in den nächsten Wochen abgeschlossen. Bürgermeister Jürgen Schulz und die Gemeinderäte legten in der Sitzung des Gemeinderats fest, dass die aus Sandsteinen bestehende Mauer oben durch Abdeckplatten geschützt werden soll. Diese Platten werden auch in der Verlängerung des sanierten Mauerstücks angebracht, so dass insgesamt eine Länge von etwa 50 Meter abgedeckt werden. Beim Material werde man voraussichtlich ebenso Sandstein nehmen, so Bürgermeister Schulz. Für das Ganze fallen zusätzliche Kosten von rund 20 000 Euro an.

Weiter teilte Bürgermeister Schulz mit, dass es mit der Erweiterung des Baugebiets Röthlein voran geht. Anfang November soll die Vermessung des 25 Bauplätze umfassenden Areals erfolgen, im Anschluss werden die Straßen soweit fertig gemacht, dass die ersten Bauwerber beginnen können. „Es stehen einige in den Startlöchern“, meinte Schulz, der bereits 16 Reservierungen vorliegen hat.

Zudem informierte er über den Stand zum Ausbau der Wasserversorgung. Abtswind versorgt sich ausschließlich mit Eigenwasser. Die Gemeinde muss dazu einiges im Bereich des Brunnens am Schulzenschlag erneuern. Die Pläne liegen derzeit bei der Naturschutzbehörde am Landratsamt, im Kürze soll ein Ortstermin mit den Fachleuten stattfinden, weil etwa 1500 Quadratmeter Wald am Wasserwerk gerodet werden. Die bereits besprochene Rodung soll bald erfolgen. Zum Zeitplan hieß es, dass die Gemeinde 2018 mit dem Neubau des Gebäudes beginnen wolle. Ende 2018 möchte Bürgermeister Schulz die Technik dort einrichten, im Frühjahr 2019 soll das Ganze dann in Betrieb gehen