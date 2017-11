Neues vom Galgenwasen

In einer langen Diskussion traten einmal mehr die vielen verschiedenen Vorstellungen zutage, am Ende aber standen zumindest vier Beschlüsse zum weiteren Vorgehen bei der Instandsetzung von zwei Wohngebäuden am Kitzinger Galgenwasen fest.

Erstens: Nach dem Stadtratsbeschluss vom 4. Mai und der Festlegung im Stadtentwicklungsbeirat vom 20. Juni werden die frei werdenden Wohnungen am Galgenwasen 21 bis 37 grundsätzlich mit einer einfachen Instandsetzung hergerichtet, damit diese wieder vermietbar sind. Bei nur einer Gegenstimme (Klaus Christof) sprachen sich die Räte für dieses Vorgehen aus. Bauamtsleiter Oliver Graumann informierte, dass dort derzeit zwölf Wohnungen unbewohnt seien. Deren Herrichtung könne bis zum Ende des dritten Quartals 2018 abgeschlossen sein.

Wirtschaftlichste Variante

Zweitens: Die aufbereiteten Wohnungen werden, sofern sie über keine Dusche verfügen, bei Bedarf mit der wirtschaftlichsten Variante ausgestattet (19:5). Zwei Varianten mit Kosten von rund 2000 und 6000 Euro hatte Graumann zuvor vorgestellt. Drittens: Positiv fiel die Entscheidung für die Ausstattung der Wohnungen mit Gasöfen in allen Zimmern aus (13:11).

An diesem Vorschlag war eine Diskussion um die technisch günstigere Lösung entbrannt, was zum knappen Ergebnis in der Abstimmung führte. Viertens: Die mit diesen Maßnahmen hergerichteten Wohnungen werden vorrangig den Bewohnern der Hausnummern 13 bis 20 zur Verfügung gestellt, um diese beiden Gebäude bereits für die geplante Sanierung zu entmieten (20:5).

Andreas Moser (CSU) drängte auf schnelles Handeln: „Es ist entscheidend, dass wir diese Wohnungen in die Vermietung bekommen.“ Wie Fraktionskollegin Gertrud Schwab schlug er vor, zunächst den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln und die Wohnungen dementsprechend aufzuteilen und auszustatten. Andrea Schmidt (fraktionslos) argumentierte, dass technische Vorleistungen für eine Teilung von Erd- und Obergeschoss bereits installiert wurden. Dadurch entstehen zwei Einheiten, eine davon habe aber keine Dusche. Und um die sollte es eigentlich gehen.

„Rausgeworfenes Geld“

Zugleich vermutete Schmidt, dass diese Instandsetzung durchaus sinnvoll sei, falls die geplante Generalsanierung nicht durchführbar sei. Ausgehend davon, dass sie wie beschlossen durchgeführt werde, sprach sich Elvira Kahnt (SPD) für eine einfache Form der Instandsetzung aus: „Ansonsten ist das rausgeworfenes Geld.“ Astrid Glos ergänzte, sie sehe allerdings „noch keinen Zwang den Galgenwasen 13 bis 20 zu entmieten, wenn die Sanierung erst in fünf bis zehn Jahren erfolgt“. Nach dem zeitlichen Ablauf erkundigte sich Klaus Christof (KIK). Graumann stellte in Aussicht, dass im zweiten Quartal 2018 die Planungen abgeschlossen seien.

Jens Pauluhn (Ödp) versuchte der Diskussion ein Ende zu setzen: „Es wird hier gerade viel zerredet. Wir müssen das Projekt umsetzen. Es war nicht alles falsch, deshalb sollten wir das jetzt so durchziehen.“ Auch Graumann bat um „eine Entscheidung, wie wir mit diesen Wohnungen umgehen“. Für das weitere Vorgehen brauche er eine klare Aussage des Rats.

Schließlich stellte Oberbürgermeister Siegfried Müller die Beschlussvorlage einzeln zur Abstimmung, wobei keine Entscheidung getroffen wurde, ob die leerstehenden Wohnungen in den zu sanierenden Gebäuden am Galgenwasen 13 bis 20 noch einmal befristet vermietet werden.