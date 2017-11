Neues Logo für 7/22 Südost

Die sieben Kommunen Iphofen, Mainbernheim, Markt Einersheim, Seinsheim, Willanzheim, Martinsheim und Rödelsee arbeiten in einer kommunalen Allianz zusammen. Die bisher als „Südöstlicher Landkreis Kitzingen“ bekannte Initiative hat nun mit einem neuen Namen und Logo ein gemeinsames Erscheinungsbild bekommen: „7/22 Südost“.

Die Zahlen stehen für die sieben Kommunen und die Ortschaften, die zusammengenommen 13 000 Einwohner im südöstlichen Landkreis Kitzingen haben und sich gemeinsam auf den Weg in die Zukunft machen, so die Mitteilung an die Presse.

Aktuelle Projekte

Ein Überblick der aktuellen Projekte: Der Schwerpunkt der Allianz liege in der Entwicklung der Dörfer und Städtchen. Ziel sei es, ein gemeinsames Flächen- und Immobilienmanagement aufzubauen. Aktuell werden mit einer Bestandsaufnahme alle leerstehenden Gebäude und ungenutzten Bauplätze in den Orten erfasst. Die Allianz will das Bauen und Sanieren fördern und damit aktuelle Leerstände verringern und drohende Leerstände vorbeugen.

Außerdem arbeitet man an einem Konzept zu den ländlichen Wegen. Aktuell werden ein so genanntes Kernwegenetzkonzept erstellt, ein Wegenetzplan, in dem alle Hauptwirtschaftswege zur überörtlichen Erschließung der landwirtschaftlichen Flur ermittelt und bautechnisch überprüft werden. Das soll Planungsgrundlage für den Erhalt und Ausbau wichtiger landwirtschaftlicher Wege sein.

Archive betreuen

Auch beim Betreuen der Archive in den Gemeinden wird in der Allianz gemeinsame Sache gemacht: Fünf Kommunen planen, eine gemeinsame Arbeitskraft anzustellen, die nach Bedarf eingesetzt wird.

