Neues Landkreisbuch befasst sich mit dem Nachkriegsjahr 1919

In den sechziger Jahren begannen Freizeitautoren mit der regelmäßigen Herausgabe von Büchern unter dem Leittitel „Im Bannkreis des Schwanbergs“, die Geschehnisse und Geschichte des Landkreises behandelten. Nachdem die Schriftenreihe eingeschlafen war, wurde sie 2008 wieder belebt und erscheint seither als Buchreihe Landkreisjahrbuch mit Textbeiträgen aller Art seit 2009 wieder regelmäßig vor Weihnachten.

Alle Autoren recherchieren, schreiben und fotografieren honorarfrei, daran hat sich seit den Anfängen nichts geändert. Vor einigen Jahren wurde ein Leitthema eingeführt, das allerdings nur zur Orientierung dient. Diese Entscheidung hat dazu geführt, dass die Bücher im Buchhandel auch überregional gefragt sind.

Nach Leittiteln wie „Eisenbahn im Landkreis Kitzingen“ (2016), „Flucht“ (2017) und „200 Jahre bayerische Verfassung“ (2018) legte sich die Autorenrunde unter der Schriftleitung von Gerhard Bauer und betreut von Josef Röll vom gleichnamigen Verlag auf den Leittitel „das Jahr 1919“ fest.

Damals, so die Begründung, sei der Erste Weltkrieg gerade einige Wochen vorüber gewesen, Soldaten noch nicht zurück, verwundet, vermisst oder interniert, die im November ausgerufene Republik war ebenfalls erst wenige Wochen alt. Die Nachkriegszeit wurde von Hunger, Brennstoffmangel und Entbehrungen aus der Kriegszeit beherrscht. Reichlich Stoff um sich ausgiebig damit zu beschäftigen, fanden die Autoren und legten den Abgabetermin auf den 30. April 2018 fest.

Wer sich in die Thematik einbringen und am neuen Buchprojekt mitarbeiten möchte, kann sich mit dem Verlag Josef Röll in Dettelbach (info@roell-verlag.de) oder dem Schriftleiter (gerhardbauer@t-online.de) in Verbindung setzen.