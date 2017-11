Neues Jahrbuch: „Vom Feudalstaat zum Freistaat“

Gute Stimmung und zufriedene Gesichter gab es bei der Vorstellung des Jahrbuchs für den Landkreis Kitzingen im Gewölbekeller des Landratsamts. Deutlich wird dies aus einer Pressemitteilung.

Thematisch beschäftigt sich der zehnte Band seit Wiederauflage der Reihe 2009 mit dem Jubiläum „200 Jahre Verfassung und 100 Jahre Freistaat Bayern“, was äußerlich durch die Konstitutionssäule in Gaibach als Titelbild sichtbar wird.

Dank an Autoren

„17 Autoren haben 23 interessante Beiträge geschrieben, für ihr Engagement bedanke ich mich herzlich“, betonte Landrätin Tamara Bischof bei der Präsentation. Bei einem Empfang im Landratsamt stellten die Landrätin, Schriftleiter Gerhard Bauer und Verleger Josef Röll das neue Werk im Beisein einiger Autoren vor.

Tamara Bischof hob die Bedeutung des Jubiläums im kommenden Jahr hervor und lobte die passende Themenwahl für das Jahrbuch. „Das sollte auch in den Schulunterricht einfließen“, so die Kreischefin, die das Band in diesem Jahr auch als Weihnachtspräsent für die Kreisräte vorgesehen hat, wie es weiter in der Mitteilung heißt.

Verkaufsstand in Kleinlangheim

Schriftenleiter Gerhard Bauer freute sich vor allem darüber, dass das Buch noch vor der Weihnachtszeit fertiggestellt worden ist. Am Weihnachtsmarkt am zweiten Advent in Kleinlangheim werde es auch einen Verkaufsstand geben.

Nach einem Jahrbuch als Broschur mit Softcover und Fadenheftung, gibt es das Buch dieses Jahr wieder mit festem Einband.

Das Landkreis-Jahrbuch ist ab sofort für 24, 90 Euro im Buchhandel und beim Verlag Josef Röll, Dettelbach, erhältlich und kann im Buchhandel bestellt werden:ISBN 978-3-89754-511-2.