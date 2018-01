Neues Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr Volkach

Bei dem übergebenen Katastrophenschutzfahrzeug handelt es sich um einen Versorgungs-Lastkraftwagen, beladen mit Spezialausrüstung für Hochwasser und Starkregen-Ereignisse. Im Fahrzeug selbst eingebaut sind laut Pressemitteilung unter anderem digitale Funkgeräte, Klimaanlage, Navigationsgerät, Rückfahrkamera und eine Standheizung. Die Ladefläche ist mit elf Rollcontainern beladen, sechs Rollcontainer Pumpen (mit je zwei Schmutzwasserpumpen Schläuchen und andere Armaturen), drei Rollcontainer Energie (á Stromerzeuger 13 kVA, Flutlichtanlage, zwei Schmutzwasserpumpen und Elektroarmaturen), sowie ein Rollcontainer Zubehör (Schutz- und Warnausrüstung, Notfallrucksack, Werkzeug und Handlampen) und ein Rollcontainer Transport.

Für viele Einsätze geeignet

Die Pumpenleistung aller 18 Pumpen beträgt zusammen circa 35 000 Liter pro Minute. „Mit dem neuen Fahrzeug ist die Feuerwehr Volkach nun in der Lage, bei Hochwasser, Starkregen und anderen Überflutungen innerhalb kürzester Zeit eine große Anzahl an vollgelaufene Keller auszupumpen und das egal ob bei lokalen Schadensereignissen, Katastrophen in Unterfranken oder im Rahmen der überörtlichen Katastrophenhilfe deutschlandweit“, sagte der erste Kommandant Fred Mahler.

Dass Hochwasser und Starkregen in Volkach vorkommen, zeigte sich zum Beispiel 2012, als durch einen monsunartigen Regenfall innerhalb von Minuten ganze Straßenzüge mit knapp 60 Kellern vollgelaufen waren. Durch das neue Fahrzeug könne auch hier in Zukunft schneller, effektiver und flexibler geholfen werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

41 Fahrzeuge in Bayern

Bis 2018 sollen laut dem bayerischen Innenministerium in ganz Bayern 41 dieser Fahrzeuge stationiert werden. Die Kosten für alle Fahrzeuge belaufen sich auf circa acht Millionen Euro.