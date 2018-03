Neues Einsatzfahrzeug für die Albertshöfer Wehr

Die Feuerwehr Albertshofen hat seit ein paar Jahren ein neues Feuerwehrgerätehaus, doch das bisherige Löschfahrzeug LF 8 passt in seiner Größe und Alter so gar nicht in das schmucke Domizil der Wehr. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern, denn der Gemeinderat stimmte jetzt in seiner Sitzung dem Antrag der Feuerwehr auf die Beschaffung des neuen Löschfahrzeugs HLF 10 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug )zu. Kaum hatte Bürgermeister Horst Reuther den vom Feuerwehrkommandanten Matthias Hofmann formulierten Antrag verlesen, wollte Elmar Gimperlein sofort abstimmen lassen und ohne jegliche Nachfrage stimmte die Ratsrunde einhellig zu.

Wie Matthias Hofmann in seinem Antrag schrieb, ist das bisherige Löschfahrzeug (LF 8) schon 31 Jahre alt und die Schäden würden auf Grund des Alters immer mehr. Auch die Ausrüstung stamme aus dem Jahr 1979, weshalb Schere und Spreizer bei modernen Autos nicht mehr ausreichen, um eingeklemmte Personen retten zu können. Bei der Bremsanlage stehe eine kostenintensive Reparatur ins Haus und auch am Aufbau und der Normbeladung habe der Zahn der Zeit genagt. Ein markanter Nachteil des LF 8 ist, dass es keinen Wassertank hat, sondern nur 125 Liter Wasser für das Hochdrucklöschgerät mitführen kann.

Dagegen könne ein HLF 10 innerhalb der Gewichtsgrenzen bis zu 1000 Liter Löschwasser mitführen, womit sich ein Erstangriff einleiten lasse. „Die Fülle der schon erkennbaren Mängel verdeutlicht, dass eine Ersatzbeschaffung in naher Zukunft unumgänglich wird“, schrieb Hofmann. Der Markt für gebrauchte Fahrzeuge oder Vorführfahrzeuge sei ziemlich leer gefegt und die Kosten für Nachrüstungen würden sich nicht verhältnismäßig entpuppen. Wie der Kommandant anführte, würde ein HLF 10, wie es kürzlich die Gemeinde Kleinlangheim gekauft hat, 300 000 bis 330 000 Euro kosten. Dazu sei eine staatliche Förderung von 83 000 Euro zu erwarten, aber eventuell sei sogar eine noch höhere Förderung möglich. Matthias Hofmann erachtete die Anschaffung eines funktionstüchtigen und zeitgemäßen Feuerwehrfahrzeugs als „dringend notwendig“, soll auch in Zukunft der Schutz und die Sicherheit der Bürger gewährleistet bleiben.

„Ich denke, es ist an der Zeit, denn wenn wir jetzt handeln, dann würde ein neues Fahrzeug nicht vor dem Jahr 2020 kommen“, meinte Bürgermeister Horst Reuther, bevor das Ratsgremium das deutliche Zeichen der Zustimmung setzte. Die Investitionskosten sollen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 eingestellt und Förderanträge von der Verwaltung auf den Weg gebracht werden.

Weitere Themen im Rat waren:

Im Fährbereich lässt die Gemeinde Seitenstreifen pflastern, die entsprechende Farbe der Pflastersteine soll der Bürgermeister mit der Baufirma festlegen.

Das Nachtragsangebot für die neuen Türen und Fenster in der Gartenlandhalle lag dem Gemeinderat vor und passierte rasch den Ratstisch. Die Handwerker würden schon kommende Woche anrücken und den Austausch der Fenster durchziehen.

Die Willkommensskulpturen zum Anlas 700 Jahre der ersten urkundlichen Erwähnung der Gemeinde sind von der Handwerksfirma so weit fertig und können bald aufgestellt werden, wie der Bürgermeister informierte.