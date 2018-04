Neues Baugebiet mit Bauzwang

Bei der Bürgerversammlung in Martinsheim berichtete Bürgermeister Rainer Ott, dass in den vergangenen Jahren die Schulden der Gemeinde gesenkt wurden. Diese lagen zum Jahresende bei rund 200 000 Euro. Bei 1031 Einwohnern entspricht dies knapp 200 Euro pro Einwohner.

Durch bevorstehende Investitionen wie den Anschluss an den AVO (Abwasserzweckverband Ochsenfurt) und die Baugebiete in den Ortsteilen ist jedoch zu erwarten, dass neue Kredite aufgenommen werden müssen, erklärte Rainer Ott.

Zu dem neuen Baugebiet, das in Martinsheim geplant ist, gab es die Frage ob ein Bauzwang vorgesehen ist, was der Bürgermeister bestätigte. Über die Kosten der Bauplätze konnte er jedoch keine Auskunft geben, da noch keine Schätzung der Erschließungskosten vorliegt. Als Zeitplan ist vorgesehen, die neuen Baugebiete in Martinsheim, Gnötzheim und Enheim noch in diesem Jahr gemeinsam auszuschreiben, um durch den größeren Umfang Angebote von mehr Firmen zu erhalten. Die Erschließung wird vermutlich nächstes Jahr beginnen, hofft Rainer Ott.

Inwieweit noch etwas an dem Grünstreifen geändert wird, der das Baugebiet umranden soll und nicht bebaut werden darf, ist noch unklar. Hierfür steht die Gemeinde derzeit in Kontakt mit der Unteren Naturschutzbehörde. Bei großen Änderungen wäre jedoch das beschleunigte Verfahren nicht mehr möglich, so dass es zu Verzögerungen kommen würde.

Die Frage ob die Gemeinde für den Zustand der vom Landkreis ausgeschilderten Radwege verantwortlich ist, konnte Rainer Ott nicht beantworten. Dies sollte geklärt werden, um zu verhindern, dass man für eventuelle Probleme auf den sich Teils in schlechtem Zustand befindenden Wegen haftbar gemacht wird, verlautete aus den Reihen der Bürger.

Auch zu den Kosten des Anschlusses an den Abwasserzweckverband Ochsenfurt gibt es noch keine Zahlen, informierte der Bürgermeister. Hierfür soll es zu gegebener Zeit eine Bürgerversammlung geben.