Neues Baugebiet am Graben als Investition für die Zukunft

„Das ist eine Investition in die Zukunft und mit dem Billigungs- und Auslegungsbeschluss machen wir den zweiten großen Schritt für das neue Kleinlangheimer Baugebiet Am Graben“. Bürgermeisterin Gerlinde Stier zeigte sich in der Ratssitzung am Dienstagabend sehr erfreut darüber, „dass wir den Bebauungsplan auf den Weg bringen können, weil es auch wichtig ist, dass wir junge Familien ins Dorf bekommen“. Einige Bauwillige der jüngeren Generation hatten sich denn auch zur Sitzung eingefunden.

Die Bürgermeisterin erinnerte daran, dass man über 20 Jahre lang versucht habe, ein neues Baugebiet auszuweisen, Inhaber von Bauplätzen und Freiflächen im Ort angeschrieben und so gut wie keine Resonanz erhalten habe. Zerschlagen habe sich auch die Hoffnung, im Bereich des Mittelwegs weitere Grundstücke zu bekommen, da die Eigentümer die Flächen nicht zur Verfügung stellten. Schließlich habe man 2015 den Bereich am Westrand des Ortes südlich der Straße nach Großlangheim ins Auge gefasst, die Grundstückseigner persönlich angesprochen „und alle benötigten Flächen kamen in Gemeindehand, so dass wir 2016 den Entschluss fassten, das Gebiet Am Graben zu erschließen“. Für den vorgeschriebenen Lärmschutzwall neben der Straße wurden dann noch Flächen dazu gekauft, weshalb eine Erweiterung des Aufstellungsbeschlusses nötig wurde, der in der Sitzung einstimmig getroffen wurde. Die Bürgermeisterin zeigte sich optimistisch, dass der Bebauungsplan durch das beschleunigte Verfahren die Stationen flott durchlaufen werde, da die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger nur einmal vollzogen werde.

Planer Thomas Glückert aus Nürnberg verwies auf viele Abstimmungen im Vorfeld, zum Beispiel für die wasserrechtlichen Genehmigungen samt Wasserentsorgung im Trennsystem. Die Erschließung muss von der Staatsstraße her erfolgen und die Höhenbeschränkung bei den Gebäuden liegt bei maximal elf Metern. Tobias Schramm vom Planungsbüro trug die wesentlichen Punkte zum Baugebiet mit 34 Bauplätzen vor, wobei die erste Reihe neben der Straße auf eingeschossige Bauweise beschränkt ist, ansonsten darf auch zweigeschossig gebaut werden. Die bebaute Fläche beinhaltet knapp 40 000 qm, die Bauplatzgröße liegt zwischen 650 und 1000 qm, angelegt werden ein Kinderspielplatz und öffentliche Parkplätze und als Zwischenspeicher dient ein Regenrückhalteteich. Beim Baustil sind verschiedene Varianten erlaubt, nicht zugelassen sind Flachdächer. Läuft alles nach Plan, ist mit dem Beginn der Erschließung im Frühjahr 2019 zu rechnen, prognostizierte Glückert. Die Träger öffentlicher Belange werden nun die Entwurfsplanung zwecks Stellungnahme erhalten und für die Öffentlichkeit besteht Gelegenheit zur Einsicht vom 15. Januar bis 26. Februar 2018. Entwurfsplanung und Auslegung wurden einstimmig abgesegnet.