Neueröffnung Reiseland

(ppe) In Wiesentheid wurde jetzt eine Filiale der deutschlandweit agierenden Reiseland Kette eröffnet. Bürgermeister Werner Knaier bedankte sich bei der Familie Preißner, die das Reisebüro in ihrem Ärztehaus eingebunden hat. Er betrachtet dieses laut Pressemitteilung als sinnvolle Ergänzung zum guten und breit aufgestellten Dienstleistungsangebot in Wiesentheid und als Gewinn für die östliche Region des Landkreises Kitzingen.