Neuer Wertstoffhof: Mehr Platz, Komfort und Service

Eine Punktlandung nennt man das, was Philipp Kuhn und Reinhart Weikert von der Kommunalen Abfallwirtschaft im Landratsamt im conneKT-Technologiepark abgeliefert haben.

Mitte Mai fand der Spatenstich für den Bau des neuen landkreiseigenen Wertstoffhofes in der ehemaligen Flugplatzkaserne statt. Sieben Monate später ist die Annahmestelle bis auf kleine Restarbeiten fertiggestellt. Er geht planmäßig am 2. Januar 2018 in Betrieb.

Vorgaben umgesetzt

Damit haben die Mitarbeiter des Landratsamts, Philipp Kuhn und Reinhart Weikert, die Vorgaben von Landrätin Tamara Bischof beim Spatenstich umgesetzt. Für die Landkreis-Chefin war klar: Um 10 Uhr gehen die Türen auf. Das haut hin, wie sich bei einem Pressegespräch samt Rundgang zeigte. „Der Bau ging reibungslos und ohne Verzögerungen über die Bühne“, sagte Sachgebietsleiter Kuhn.

Noch ein Kraftakt

Bevor es los geht, haben Kuhn und seine Mitarbeiter noch einen Kraftakt zu bewältigen. Am alten Wertstoffhof mit seinen rund 1800 Quadratmetern in der Richthofenstraße schließen sich am Samstag, 30. Dezember, um 13 Uhr die Tore. Dann heißt es umziehen, damit es drei Tage später weitergehen kann.

Von 1800 auf 10 000 Quadratmeter

Dann sind die Zeiten vorbei, in denen sich rund 55 000 Anlieferer pro Jahr in der Richthofenstraße gedulden mussten. „Der Wertstoffhof setzt neue Maßstäbe“, so Weikert beim Pressetermin. Er liegt zentral im Technologiepark conneKT. Die Zufahrt über die Panzerstraße ist ausgeschildert. Von der Zufahrt West sind es wenige Metern in das neue Wertstoffzentrum. Die „zentrale Lage“ stand laut Kuhn bei der Standortsuche ganz oben auf der Prioritätenliste.

Viel Platz

Der neue Wertstoffhof bietet mit einer Fläche von 10 000 Quadratmetern viel Platz. Zudem kann der Landkreis ein breiteres Spektrum an Abfällen annehmen. Mache können kostenlos abgegeben werden, manche gegen Gebühr. Das reicht von Metallen, über Hartkunststoffe bis Sperrabfall oder kleinere Mengen Bauschutt.

Mehr Komfort

Wie ein Gang über das Gelände zeigt, bietet der Wertstoffhof eine sichere Verkehrsführung, genügend Parkplätze und breite Parkbuchten. Anliefer- und Entsorgungsverkehr sind komplett voneinander getrennt. „Das sorgt dafür, das Unfallrisiko so gering wie möglich zu halten“, sagte Kuhn. Die Bereiche sind beschildert und überdacht. Der neue Hof ist mit moderner LED-Technik beleuchtet. Ein Problemabfalllager auf dem neuesten Stand sorgt dafür, dass haushaltsübliche Problemabfälle weiterhin abgegeben werden können.

Betriebsführung

Der Betrieb des neuen Wertstoffhofes wurde auf drei Jahre ausgeschrieben, mit der Option, im Anschluss den Hof in Regie des Landkreises weiterzuführen. Den Zuschlag erhielt die Firma Knettenbrech & Gurdulic aus Wiesbaden. Die Firma führt seit Anfang dieses Jahres auch die Müllabfuhr im Landkreis durch. Der Wertstoffhof wird zunächst mit drei Mann geführt werden.

Informationen

Die Abfallberater werden noch ausführlich zum neuen Wertstoffhof informieren, so Weikert. Informationen auf der Homepage der Kommunalen Abfallwirtschaft unter www.abfallwelt.de und in der abfallwelt-App stehen rechtzeitig zum Start bereit. Darüber hinaus erhalten alle Haushalte im Januar 2018 einen Infoflyer zum neuen Wertstoffzentrum.