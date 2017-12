Neuer Seelsorger für St. Hedwig

Pfarrer Spöckl wünschte dem neuen Pfarrer Christoph Klein stellvertretend für die große Gemeinde ein gutes Gelingen bei seiner neuen seelsorglichen Aufgabe.

Am Sonntag feierte er bereits in St. Johannes seine erste Messe. In seiner Predigt ging er auf die Freude aus dem christlichen Glauben ein und betonte die Liebe der Menschen zueinander.

Pfarrer Klein hatte schon viele Stationen im priesterlichen Dienst. 1954 wurde er in Waldbröl im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen (unweit von Köln) geboren und empfing am 29. Juni 1982 in Köln die Priesterweihe. Zunächst gehörte er dem Orden der Regulierten Chorherren der Prämonstratenser an.

Seit 1989 ist Klein in der Diözese Würzburg, 2012 offiziell als Priester im Bistum Würzburg aufgenommen. 1990 kam er als Seelsorger nach Schwebenried und Kaisten, später auch in Büchold und Altbessingen. Ebenso gehörten Müdesheim und Binsfeld zu seinen Gemeinden, weiterhin von 2014 bis 2016 auch Pfarradministrator der Pfarreiengemeinschaft St. Bonifatius-Werntal.

Pfarrer Klein trägt mit der neuen Aufgabe als Pfarrvikar in einer letzten Phase vor der Pension nicht mehr die volle Verantwortung als leitender Pfarrer. Um so mehr kann er sich auf die Seelsorge konzentrieren. Erreichbar ist Pfarrer Klein über das Pfarrbüro der Pfarreiengemeinschaft bei der Kirche St. Johannes in Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 71 77.