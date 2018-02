Neuer Rekord bei den Sportabzeichen

Da war die Vorsitzende des Judo Clubs Dettelbach, Anna Leirich stolz: Sie konnte über einen neuen Rekord bei den Sportabzeichen berichten. Waren es im vorherigen Jahr 114 Sportler, die das Abzeichen bekamen, wurde dieses Ergebnis jetzt mit 132 Teilnehmern getoppt.

Seit zehn Jahren

Seit gut zehn Jahren gibt es nun schon die Sportabzeichengruppe Dettelbach, die 2010 aus organisatorischen Gründen in den Judo Club (JC) Dettelbach eingegliedert wurde. Das Besondere daran ist, dass jeder Sportbegeisterter, ob nun Mitglied oder nicht, sich für den Erwerb des Sportabzeichens anmelden kann. Und für Mitglieder des JC Dettelbach ist dies sogar eine Serviceleistung.

Bürgermeisterin beeindruckt

Auch Dettelbachs Bürgermeisterin Christine Konrad zeigte sich beeindruckt von dem Angebot des Vereines. Schließlich hat auch sie zusammen mit ihrem Ehemann bereits mehrmals diese sportliche Prüfung mit Erfolg abgelegt. „Das Sportabzeichen ist wie eine Art Volksbewegung“, sagte sie in ihrer Begrüßungsrede im voll besetzten Saal des Alten Rathauses. „Man ist wettkampfmäßig unterwegs und hat nur nette Menschen dabei – ein Sport für alle“, urteilte Konrad. Josef Scheller vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) Unterfranken war fast sprachlos: „Ein Wahnsinn, was ihr hier geleistet habt“, so sein Kommentar. Er verwies darauf, dass der Verein jetzt zehn Prüfer aus den eigenen Reihen hat. Die Organisation für dieses Projekt war aufwendig: Da die Sportprüfungen in verschiedenen Leichtathletik-Disziplinen sowie im Schwimmen abzulegen sind, werden vorher Trainingstermine angeboten, die kein Geringerer als der Deutsche Vizemeister im Leichtathletik-Fünfkampf, Ludwig Hölzelberger, sowie Peter Leirich abhalten.

Die Verleihung selbst war dann auch eine Mammutaufgabe für den Veranstalter. Unter der Moderation von Peter und Anna Leirich und mit Unterstützung der Bürgermeisterin sowie weiterer Vereinsmitglieder wurden die anwesenden Gäste „pulkweise“ auf die Bühne gerufen.

Laut dem Sportabzeichenbeauftragten Peter Leirich gibt es im Verein noch eine Zugabe für die Kleinsten: Da das Sportabzeichen erst ab dem sechsten Lebensjahr verliehen werden kann, wurde für die unter Sechsjährigen eine Sonderurkunde gefertigt, auf der ihre erbrachten Leistungen vermerkt waren. „Wir sehen uns auf dem Sportplatz wieder“, waren die aufmuntenden Worte der Vorsitzenden Leirich zum Schluss.

Weitere Hinweise zum Training oder der Anmeldung zum Sportabzeichen-Wettbewerb können per Mail unter peter.leirich@judo-dettelbach.de erfragt werden.