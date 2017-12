Neuer Parkplatz auf der Liste der Ausgaben

Den Haushalt für das Jahr 2018 besprach der Gemeinderat Sommerach zusammen mit Kämmerer Werner Hübner von der Verwaltungsgemeinschaft.

Laut Bürgermeister Elmar Henke empfiehlt die Verwaltung, den finanziellen Rahmen so zu gestalten, dass keine Kredite aufgenommen werden müssen. Zusätzlich, so Henke, sollen die Schulden weiter reduziert werden. Die Räte brachten während der Beratung eine Vielzahl von Vorschlägen ein. Sie orientierten sich allerdings an die Vorgabe, die Schulden nicht weiter zu erhöhen.

Ganz oben auf der Liste der geplanten Investitionen in Höhe von zirka 400 000 Euro stehen: die Errichtung eines neuen Parkplatzes am Schwarzacher Tor, die Neugestaltung des Friedhofes mit Parkplatzerweiterung und der Austausch der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Lampen. In der nächsten Gemeinderatsitzung am 18. Dezember soll der Haushalt beschlossen werden.

Außerdem ging es in der Sitzung um die Anerkennung der Kostenrechnung für die Buslinie Mainschleifen-Shuttle. Nach Abzug des Landkreis-Zuschusses von fünfzig Prozent beteiligt sich die Gemeinde Sommerach mit 1902 Euro daran, informierte Henke. Seinen Ausführungen zufolge war es die letzte Saison des Shuttles innerhalb des bestehenden Konzessionsvertrages. Über eine Fortsetzung der Linie ab 2018 werden aktuell Verhandlungen geführt, berichtete der Bürgermeister. Voraussetzung für die erneute Einrichtung ist die Teilnahme der bisherigen Gemeinden und gegebenenfalls die Anbindung weiterer Kommunen.