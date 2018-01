Neuer Kommandant gewählt

Die Stadt Dettelbach und die Feuerwehr Neuses am Berg hatten zur Jahresversammlung geladen. Vorsitzender Andreas Schimmel berichtete über das Vereinsgeschehen. Er dankte für die Teilnahme am Ersten-Hilfe-Kurs im Januar und Februar 2017, für die Hilfe der aktiven und passiven Mitglieder bei Maibaumaufstellen und Weinfest, sowie für die Arbeitseinsätze am Feuerwehrhaus. Er gab eine Vorschau auf die geplanten Veranstaltungen für das neue Jahr.

Übungen und Schulungen

Kommandant Peter Schimmel berichtete von zwölf Übungen und zwei Schulungen im vergangenen Jahr, besonders hob er die überregionale Schulung zur Einführung des digitalen Funks hervor. Von Einsätzen blieb die Wehr im Jahr 2017 verschont. Er hofft auf eine bessere Beteiligung der aktiven Wehr und verteilte den Übungsplan für 2018.

Aktive Jugend

Jugendwart Erich Troll berichtete über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr. Die zwölf aktiven Feuerwehranwärter absolvierten zehn0 Übungen und zwei Schulungen, sie nahmen am 24-Stunden-Schwimmen in Dettelbach, beim Drachenboot-Rennen in Kitzingen und am Wissenstest in Dettelbach teil.

Neuer Kommandant

Bei der Wahl der Kommandanten stand Peter Schimmel nach 21 Jahren als stellvertretender Kommandant und sechs Jahren als Kommandant nicht mehr zur Verfügung. Als neuer Kommandant wurde Johannes Kohlhaupt gewählt.

Neue stellvertretende Kommandantin wurde Manuela Schimmel. Richard Kohlhaupt ist neuer Kassenprüfer.