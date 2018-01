Neuer Kassierer im Vorstand

Am Ende war es reine Formsache: Alexander Lieb tritt beim Angelsportverein Volkach in die Fußstapfen von Rudolf Werdecker als verantwortlicher Kassier. Formsache war es allein schon deshalb, weil nach der Bestätigung der beiden Vorsitzenden Norbert Dressler und Gerd Deubel alle weiteren Ämter per Akklamation besetzt wurden. Nach nicht einmal einer Minute war Lieb von den weiteren 53 wahlberechtigten Mitgliedern bei der Jahresversammlung im Gasthaus zur Rose einstimmig in dieses Amt gewählt worden. Werdecker hinterlässt seinem Nachfolger ein bestelltes Feld, mit einer soliden Kassenlage eines finanziell gesunden Vereins, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit der Wahl von Lieb ist der Vorstand auch sichtlich jünger geworden - ein Umstand, bei dem auch Schriftführer Peter Rinke ein bisschen wohler geworden sein dürfte. Er stellte sich, wie auch Dressler und Deubler, für eine weitere Amtszeit von drei Jahren zur Wahl. „Es sollten sich mal die Jüngeren überlegen, im Verein ein wenig mehr Verantwortung zu übernehmen, ich will nur noch diese drei Jahre lang Schriftführer bleiben“, so Rinke. Auch der Vorsitzende selbst warb bei den Mitgliedern um den Willen, den Verein zu führen. „Es wird niemand ins kalte Wasser geworfen“, sagte Dressler, „wer den Verein später weiterführen will, wird sehr sorgfältig eingearbeitet.“

Der Verein zählt 127 aktive Mitglieder, so der Vorsitzende in seinem Jahresbericht. Vier Neuzugängen stehen drei Kündigungen und ein Todesfall gegenüber, und von den 127 Mitgliedern sind zehn im jugendlichen Alter. Dreimal hatte sich der Vorstand in einer Gaststätte getroffen und ungezählte Male beim Angeln, so dass sich die Zahl der eigentlichen Vorstandssitzungen kaum wirklich wird beziffern lassen können. „Der Biber macht uns an unserer Angelstelle Sorgen“, so Dressler. Man sei aber mit den Behörden im „sehr engen Kontakt“.