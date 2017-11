Neuer Evangelischer Gemeindeverein

Im Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Marktbreit am 1. Advent, Sonntag, 3,. Dezember, um 10 Uhr, tritt erstmalig der neue Evangelische Gemeindeverein St. Nikolai in der Öffentlichkeit in Erscheinung.

Entstanden ist er aus dem Evangelischen Gemeindediakonieverein Marktbreit-Segnitz, den es seit 1954 gab, heißt es in einer Mitteilung. Dessen Sinn damals: Durch die Mitgliedschaft konnte man im Falle von Krankheit und Pflege Unterstützung durch eine von der Diakonie ausgebildete Diakonisse erhalten.

Aber die Praxis zeigte bald, dass aufgrund des Nachwuchsmangels nicht jede Kirchengemeinde eine Gemeindekrankenpflegerin anstellen konnte. Andererseits brauchten aber viele Familien dringend Unterstützung in der häuslichen Pflege, weil sich auch die Arbeitswelt verändert hatte. Deshalb gab es ab 1970 die ersten Sozialstationen. Somit wurde der eigentliche Zweck des Gemeinde-Diakonievereins bald schon hinfällig.

Der Evangelische Gemeindediakonieverein bestand weiterhin und unterstützte die Kirchengemeinden bei der Konfirmandenarbeit, bei Ausflügen, bei der Unterstützung von wirtschaftlich Bedürftigen und bei der Gemeindehaussanierung. Viele Mitglieder hielten dem Verein weiterhin die Treue, aber ursprünglicher Zweck des Vereins und Wirklichkeit waren zwei unterschiedliche Welten.

Was tun? Den Verein einfach so auflösen? Nein, hat der Ausschuss beschlossen mit der Absicht, ihm einen neuen Namen und eine neue Satzung zu geben.

Eine Mitgliederversammlung hat einstimmig die Neuerungen beschlossen, die im Wesentlichen so lauten: Der neue Verein heißt ab Evangelischer Gemeindeverein St. Nikolai e.V., Marktbreit. Und der Zweck des Vereins besteht – laut neuer Satzung – künftig in der „Förderung und Unterstützung von Freizeiten für Jugendliche und alte Menschen sowie Gemeindeprojekte und Ausflüge, die durch die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Marktbreit durchgeführt werden und schließlich in der „Förderung und Unterstützung von wirtschaftlich hilfsbedürftigen Menschen.

Auch der Ausschuss ist verschlankt. Er besteht nicht mehr aus elf, sondern aus fünf Personen: Neben dem Vorsitzenden Pfarrer Thomas Volk, der Stellvertreterin Hannelore Rupp, der Kassiererin und Schriftführerin Irmgard Müller gehören noch Margarete Eichhorn und Gerhard Müller dem Ausschuss an.

Der neue Beitrag beträgt 12 Euro pro Jahr. Damit unterstützen die Mitglieder die Vorhaben in der Kirchengemeinde. In Zeiten, in denen Kirchengemeinden immer weniger Geld zur Verfügung haben, ist es gut, wenn der Verein mithelfen kann, um besondere Aktionen durchzuführen oder um Menschen ein klein wenig zu unterstützen.