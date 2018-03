Neue Westen für den Männergesangverein

(kri) In der Generalversammlung des Männergesangvereins Eintracht 1853 Obernbreit wurde die neue Garderobe jedem Sänger individuell angepasst, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Außerdem dankte Vorsitzender Udo Aust seinen Vorstandsmitgliedern Heinz-Peter Kamleiter, Reinhold Watzlik und Stefan Gawehn sowie den Sängern und der Chorleiterin Monika von Rothenhan für die sehr gute Zusammenarbeit im Vereinsleben. Anschließend gab es einen Ausblick auf das Sängerjahr 2018: Von der Einweihung des Traumrundenwanderweges am Obernbreiter Leben im Mai bis hin zu einem Sängerabend mit Ehrungen im Herbst und der Planung eines Projektchores in Obernbreit zum Thema Advent reichen die Aufgaben.