Neue Tourist-Chefin trägt die Stärken der Stadt in alle Welt

Vanessa Feineis scheint es vor keinem Gast zu grausen – nicht einmal vor Vogelspinnen fürchtet sie sich. Die gehören nämlich zu den Haustieren, die sie bei sich zu Hause beherbergt. Freundlich zu jedem Gast zu sein, ist zugleich ihr Beruf: Vanessa Feineis ist die neue Leiterin der Tourist-Info Kitzingen.

Wenn ein Gast die Tourist-Info an der Alten Mainbrücke betritt, begrüßt ihn eine altertümliche Ladenglocke, wie man sie aus längst ausgestorbenen Tante-Emma-Läden kennt – ein angenehmer Wohlklang. Und dann taucht auch schon ein freundliches Lächeln auf. Vanessa Feineis und ihr vierköpfiges Mitarbeiterteam nehmen den Gast in Empfang.

Die neue Chefin verstärkt die Mannschaft seit Februar. Die 33-Jährige stammt aus Steinfeld-Hausen im Landkreis Main-Spessart, ging in Lohr und Würzburg zur Schule, absolvierte dann wieder im Main-Spessart-Kreis eine Ausbildung zur Mediengestalterin. In einer Werbeagentur in Karlstadt-Wiesenfeld arbeitete sie siebeneinhalb Jahre, unterbrochen durch ein Dreivierteljahr in Australien. „Das war die Zeit, in der ich meine Lebensorientierung gefunden habe“, sagt sie rückblickend. Reisen bildet.

Weiterbildung

Weitergebildet hat Feineis sich danach in Mönchengladbach, wo sie Catering, Tourismus sowie Hospitality Services studierte und einen Bachelor-Abschluss erwarb. Ihr Schwerpunkt: kulinarischer Tourismus. So führte sie ihr beruflicher Weg in die Genießerregion Pfalz. In Neustadt (Weinstraße) arbeitete sie von 2015 bis 2018 in der Tourist-Info, sammelte Erfahrungen bei Veranstaltungsorganisationen und im Marketing. Feineis hat dort Weinfestivals und Weinlesefeste konzipiert.

Doch neben ihrer Liebe zum Wein ist die zu Franken noch stärker. „Ich bin und bleibe im Herzen Fränkin“, sagt Feineis mit einem Lächeln. Und so kam es, dass sie bei einem Familienausflug im vergangenen Jahr Kitzingen besuchte und von dieser „Perle am Main“ beeindruckt war.

Digitales Zeitalter

Als ein Vierteljahr später die Ausschreibung für die Tourist-Info-Leitung zu lesen war, warf Feineis ihren Hut in den Ring – mit Erfolg. Ihr Ziel ist es nun, die Stadt und die Region noch stärker zu vermarkten. Über ihre Vorgängerin Julia Then sagt Feineis: „Sie hat einen tollen Job gemacht.“ Die Tourist-Info habe sich dem Trend angepasst und „Kitzingen gut ins digitale Zeitalter herübergeholt“.

Diese Arbeit will die neue Chefin fortsetzen. Gäste der Stadt informieren sich immer stärker über Internetseiten, soziale Netzwerke sowie Bild- und Videobeiträge. „Der Gast will mehr Erlebnisse und Emotionen.“ Die digitalen Wege sind für Feineis eine gute Möglichkeit, die Stärken der Stadt in die Welt hinauszutragen.

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die „Beratung am Gast“ – sprich die persönliche Betreuung in der Tourist-Info. „Wir sind mit Leib und Seele Touristiker“, sagt Feineis über die Freude ihrer Mitarbeiter am direkten Kontakt mit den Gästen.

Die Bewerbung der Wohnmobilstellplätze in der Stadt gehört ebenfalls zu ihren Aufgaben. Ausweiten möchte sie die Angebote für Schiffstouristen; denn hier sieht sie Kitzingen in Konkurrenz zu vielen anderen Städten am Main. Mit besonderen Aufenthaltspaketen will Feineis die Reedereien umwerben.

Zeitgemäßes Schaufenster

Was sich Feineis wünscht, ist ein Souvenirshop in der Tourist-Info. Sie würde die Gäste gern mit einem Mitbringsel aus der Region verabschieden. Außerdem hofft sie, dass die im Stadtrat diskutierte Modernisierung der Tourist-Info kommt, um dieses Schaufenster der Stadt zeitgemäß gestalten zu können.

Bei aller Modernisierung und Digitalisierung: Bleiben dürfen gern die freundlichen Gesichter im Inneren und der unverwechselbare Charme der alten Ladenglocke.