Neue Schülerlotsen im Dienst

Seit kurzem sorgen drei neue Schülerlotsen der Dr.-Karlheinz-Spielmann-Mittelschule Iphofen für Sicherheit auf dem Schulweg, so eine Mitteilung. Die nun insgesamt sieben jungen Lotsen, ausgebildet von der Verkehrswacht Kitzingen, stehen laut Pressemitteilung täglich an den Schultagen von circa 7 bis 7.30 Uhr bereit, um die Schulkinder sicher über die Straße zu geleiten. Vorwiegend werden die Lotsen am Verkehrsübergang an der Rödelseer Straße eingesetzt.